У рятувальній операції в Таїланді загинув дайвер
Колишній дайвер тайського військово-морського флоту загинув під час операції з порятунку 12 хлопчиків у затопленій печері на півночі Таїланду.
Офіцер Саман Гунан втратив свідомість під час виходу з комплексу печер, куди він доставляв вантажі.
"Його роботою була доставка кисню", - повідомили представники влади.
На поверхню його виніс напарник. Саман Гунан залишив флот, але повернувся, щоб взяти участь у рятувальній операції.
Повідомляється, що загиблий займався бігом і велоспортом.
"Всередині печери важко, - повідомив командир тайського спецназу Арпакон Юуконкав, - на шляху назад молодший офіцер першого класу Гунан знепритомнів".
Його напарник намагався надати йому першу допомогу, але безуспішно. Дайвера винесли на поверхню і доставили до лікарні.
Попри цю втрату, рятувальна операція триватиме.
"Я можу гарантувати, що паніки не буде, ми не зупинимо нашу місію, ми не дозволимо, щоб жертва нашого друга була марною", - заяви військовий командир.
У рятувальній операції беруть участь близько 1000 людей, включаючи військових та цивільних волонтерів.
Смерть драйвера Гунана підкреслила небезпеку роботи у печерах.
Попри це керівник операції заявив, що команда все ще має "віру", щоб продовжувати роботу.
На питання, як група дітей зможе безпечно вибратися з печери, якщо навіть досвідчений дайвер не зміг, він сказав, що з дітьми будуть застосовувати більше заходів безпеки.
Як рятуватимуть дітей?
Хлопчики віком від 11 до 16 років і їхній 25-літній тренер зникли у Таїланді ще 23 червня.
За попередньою інформацією, вони зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, вода заблокувала їм вихід. Вони сховалися за 4 км від входу печери, де їх у понеділок знайшли британські дайвери.
Якщо суха погода, яка зараз є в Таїланді, протримається довший час, є ймовірність, що група зможе вийти пішки з печери Тхам Луанг Нанг Нон і дітям не доведеться занурюватися під воду.
Якщо вода не спаде, дітей будуть виводити підводним способом. Багато хлопчиків не вміють плавати, і їх треба навчити основних навичок занурення.
Рятувальні команди працюють в надзвичайно складних умовах у задушливих печерах при температурі понад 30 градусів. Частину шляху у печерах їм доводиться долати у брудній воді, по коліна в мулі і через слизькі виступи.
Вся подорож від входу печери до місця знаходження дітей наразі займає 11 годин - 6 годин туди і 5 годин назад.
Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються протягом сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.