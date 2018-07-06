У рятувальній операції в Таїланді загинув дайвер

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Колишній дайвер тайського військово-морського флоту загинув під час операції з порятунку 12 хлопчиків у затопленій печері на півночі Таїланду.

Офіцер Саман Гунан втратив свідомість під час виходу з комплексу печер, куди він доставляв вантажі.

"Його роботою була доставка кисню", - повідомили представники влади.

На поверхню його виніс напарник. Саман Гунан залишив флот, але повернувся, щоб взяти участь у рятувальній операції.

Повідомляється, що загиблий займався бігом і велоспортом.

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"Всередині печери важко, - повідомив командир тайського спецназу Арпакон Юуконкав, - на шляху назад молодший офіцер першого класу Гунан знепритомнів".

Його напарник намагався надати йому першу допомогу, але безуспішно. Дайвера винесли на поверхню і доставили до лікарні.

Попри цю втрату, рятувальна операція триватиме.

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"Я можу гарантувати, що паніки не буде, ми не зупинимо нашу місію, ми не дозволимо, щоб жертва нашого друга була марною", - заяви військовий командир.

У рятувальній операції беруть участь близько 1000 людей, включаючи військових та цивільних волонтерів.

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Смерть драйвера Гунана підкреслила небезпеку роботи у печерах.

Попри це керівник операції заявив, що команда все ще має "віру", щоб продовжувати роботу.

На питання, як група дітей зможе безпечно вибратися з печери, якщо навіть досвідчений дайвер не зміг, він сказав, що з дітьми будуть застосовувати більше заходів безпеки.

Як рятуватимуть дітей?

Хлопчики віком від 11 до 16 років і їхній 25-літній тренер зникли у Таїланді ще 23 червня.

За попередньою інформацією, вони зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, вода заблокувала їм вихід. Вони сховалися за 4 км від входу печери, де їх у понеділок знайшли британські дайвери.

Копирайт изображения Reuters Image caption З печер викачують воду

Якщо суха погода, яка зараз є в Таїланді, протримається довший час, є ймовірність, що група зможе вийти пішки з печери Тхам Луанг Нанг Нон і дітям не доведеться занурюватися під воду.

Якщо вода не спаде, дітей будуть виводити підводним способом. Багато хлопчиків не вміють плавати, і їх треба навчити основних навичок занурення.

Рятувальні команди працюють в надзвичайно складних умовах у задушливих печерах при температурі понад 30 градусів. Частину шляху у печерах їм доводиться долати у брудній воді, по коліна в мулі і через слизькі виступи.

Вся подорож від входу печери до місця знаходження дітей наразі займає 11 годин - 6 годин туди і 5 годин назад.

Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються протягом сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.