Смерті й вогняна веселка: світ накрила екстремальна спека

Копирайт изображения EPA

Різні райони Канади, США, Близького Сходу та низки європейських країн охопила екстремальна спека.

Вона б'є температурні рекорди, шкодить сільському господарству, викликає пожежі та серйозно турбує медиків.

У канадській провінції Квебек зафіксували вже 18 смертей, причиною яких лікарі називають аномальну температуру і високу вологість.

Жертви - переважно літні люди або ті, хто страждає на хронічні захворювання. За даними лікарів, у більшості постраждалих не було кондиціонерів.

Місцеві організації охорони здоров'я рекомендують найближчим часом бути особливо обережними: завжди мати при собі питну воду, намагатися перебувати в кондиціонованих приміщеннях, наглядати за сусідами.

Але медичним установам все одно доводиться працювати в авральному режимі.

У Монреалі й околицях кількість дзвінків у невідкладну допомогу зросла на третину.

Через усе прем'єр Канади Джастін Трюдо попросив співвітчизників переконатися, що вони знають, як захистити від спеки себе й близьких.

Копирайт изображения ВВС Image caption На даху Наукового центру Глазго від аномально високої температури плавиться бітум під покрівлею

Велика Британія не відстає: у багатьох містах зафіксована рекордна для цих місць температура (наприклад, 31,9 C° в Глазго і 28,5 C° в Белфасті).

У деяких районах повідомляли про деформовані від спеки рейки і дахи будинків, що плавилися

"Від прямих сонячних променів температура сталевих залізничних рейок може підніматися на 20 градусів C° вище за температуру повітря, від чого сталь розширюється і рейки можуть вигинатися", - повідомило Управління шотландських залізниць.

Жертвою спеки стають не тільки індустріальні, але й природні об'єкти.

Річка Тім, 16-та за довжиною в Британії, обміліла у верхів'ях, залишивши без води лосося й форель.

500 рибин природоохоронцям і волонтерам вдалося врятувати.

Гаряче повітря викликало незвичайні явища в атмосфері. Британію облетіли знімки вогняної веселки - це захід сонця в Шотландії, коли вечірнє небо прокреслює палаюча смуга.

Копирайт изображения OLIVER JONES Image caption Знімки вогняної веселки, зроблені в Шотландії

Та одна з найдивніших подій в результаті аномального потепління трапилося в Ньюкаслі, де чоловік провалився ногою в асфальт, який розм'як від спеки.

Інші країни Британської співдружності також повідомляють про збиток, який завдала висока температура.

В одному зі штатів Австралії через спеку почало плавитися дорожнє покриття.

В результаті кілька десятків автомобілів буквально загрузли в дорозі, яка стало раптом напврідкою.

Копирайт изображения TYNE AND WEAR FIRE AND RESCUE SERVICE Image caption По дорозі на обід житель Ньюкасла загруз ногою в розплавленому спекою асфальті

Аномальна спека спостерігається в багатьох регіонах світу.

Баку, Тбілісі, Єреван і низка міст на півдні Росії також опинилися в зоні високих температур і оновили кліматичні рекорди.

Періоди сильної спеки - явище не унікальне. Синоптики фіксують їх регулярно.

Але їхня частота, тривалість і - в деяких регіонах - супроводжуюча їх вологість, мають тенденцію до зростання.