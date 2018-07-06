Смерті й вогняна веселка: світ накрила екстремальна спека

  • 6 липня 2018
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Різні райони Канади, США, Близького Сходу та низки європейських країн охопила екстремальна спека.

Вона б'є температурні рекорди, шкодить сільському господарству, викликає пожежі та серйозно турбує медиків.

У канадській провінції Квебек зафіксували вже 18 смертей, причиною яких лікарі називають аномальну температуру і високу вологість.

Жертви - переважно літні люди або ті, хто страждає на хронічні захворювання. За даними лікарів, у більшості постраждалих не було кондиціонерів.

Місцеві організації охорони здоров'я рекомендують найближчим часом бути особливо обережними: завжди мати при собі питну воду, намагатися перебувати в кондиціонованих приміщеннях, наглядати за сусідами.

Але медичним установам все одно доводиться працювати в авральному режимі.

У Монреалі й околицях кількість дзвінків у невідкладну допомогу зросла на третину.

Через усе прем'єр Канади Джастін Трюдо попросив співвітчизників переконатися, що вони знають, як захистити від спеки себе й близьких.

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Image caption На даху Наукового центру Глазго від аномально високої температури плавиться бітум під покрівлею

Велика Британія не відстає: у багатьох містах зафіксована рекордна для цих місць температура (наприклад, 31,9 C° в Глазго і 28,5 C° в Белфасті).

У деяких районах повідомляли про деформовані від спеки рейки і дахи будинків, що плавилися

"Від прямих сонячних променів температура сталевих залізничних рейок може підніматися на 20 градусів C° вище за температуру повітря, від чого сталь розширюється і рейки можуть вигинатися", - повідомило Управління шотландських залізниць.

Жертвою спеки стають не тільки індустріальні, але й природні об'єкти.

Річка Тім, 16-та за довжиною в Британії, обміліла у верхів'ях, залишивши без води лосося й форель.

500 рибин природоохоронцям і волонтерам вдалося врятувати.

Гаряче повітря викликало незвичайні явища в атмосфері. Британію облетіли знімки вогняної веселки - це захід сонця в Шотландії, коли вечірнє небо прокреслює палаюча смуга.

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Image caption Знімки вогняної веселки, зроблені в Шотландії

Та одна з найдивніших подій в результаті аномального потепління трапилося в Ньюкаслі, де чоловік провалився ногою в асфальт, який розм'як від спеки.

Інші країни Британської співдружності також повідомляють про збиток, який завдала висока температура.

В одному зі штатів Австралії через спеку почало плавитися дорожнє покриття.

В результаті кілька десятків автомобілів буквально загрузли в дорозі, яка стало раптом напврідкою.

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Image caption По дорозі на обід житель Ньюкасла загруз ногою в розплавленому спекою асфальті

Аномальна спека спостерігається в багатьох регіонах світу.

Баку, Тбілісі, Єреван і низка міст на півдні Росії також опинилися в зоні високих температур і оновили кліматичні рекорди.

Періоди сильної спеки - явище не унікальне. Синоптики фіксують їх регулярно.

Але їхня частота, тривалість і - в деяких регіонах - супроводжуюча їх вологість, мають тенденцію до зростання.

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