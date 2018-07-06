Чому в Україні дорожчає морква

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"Банани дешевші за моркву?", "золота морква на сумських ринках", "моркву продають поштучно" - так обговорюють у соцмережах і у ЗМІ ціни на моркву в Україні.

У торгових точках деяких регіонів цей коренеплод коштує 30-40 грн за кілограм.

Навесні ціни на моркву були низькими, а від червня почали стрімко зростати, розповів ВВС News Україна Олексій Дорошенко, гендиректор Української асоціації постачальників торгівельних мереж.

За його словами, сталося це через те, що на ринку швидко закінчилися запаси старого врожаю.

Хоча торік урожай моркви був не менший, ніж у попередні роки.

"Коли морква коштувала дешево, її купували більше і споживали більше. Фактично її швидше з'їли. Тому зараз запасів старого врожаю на ринку практично не залишилося", - зазначив пан Дорошенко.

Причини таких коливань цін на овочі експерт бачить у неврегульованості ринку. Держава не знає точних обсягів урожаю щодо будь-якої культури, отож невідомо, скільки треба продавати овочів і коли.

"Ми не знаємо, скільки в Україні вирощують моркви і як її споживають. Скільки щомісяця залишається старого врожаю. Офіційні баланси не відповідають дійсності", - вважає експерт.

Тому, за його словами, ціна на моркву спершу впала до мінімальних відміток, а потім зросла.

"Ми продаємо або швидко і дешево, або дорожче і довше, коли моркву вже купують фактично поштучно", - каже експерт.

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За його даними, зараз на ринку залишилась лише рання морква нового врожаю. Українські виробники продають молоду моркву гуртом в середньому від 19 грн за кілограм.

При цьому в сусідній Польщі вона коштує дешевше - від 17 грн за кілограм.

Тому експерт не виключає, що моркву в Україну імпортуватимуть з Польщі. А коли надійде власний новий урожай - ціни знову впадуть.

Очікують цього вже наприкінці липня.