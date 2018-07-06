Експерти про вибух міномета: "Молот" зашвидко взяли на озброєння

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Вибух міномета "Молот", який стався зранку 6 липня і забрав життя трьох військових на Рівненщині, вже четвертий за останні роки.

У інцидентах, які сталися у 2016 і 2017 рр. під час використання цього ж міномета українського виробництва, теж гинули військові.

Щодо інциденту на Рівненському полігоні військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження, "Молот" мають перевірити на відповідність технічним умовам, а президент наказав призупинити їх використовувати на навчаннях.

Разом з тим голова "Укроборонпрому" Павло Букін вважає, що Україна поки не має альтернативи мінометам "Молот", і порадив дочекатися результатів розслідування.

ВВС News Україна запитала військових експертів, що не так з мінометом "Молот", який українська армія взяла на озброєння ще у 2016 році.

"Стріляти мали дистанційно"

Військовий експерт та публіцист Михайло Жирохов каже, що це озброєння виробляє київський завод "Маяк", який "раніше не мав жодного стосунку до оборонної сфери".

Окрім того, зазвичай між випробовуванням та прийняттям на озброєння проходить багато часу. "Цей міномет був критично необхідний українській армії, і його взяли на озброєння швидше", - пояснює він.

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За словами експерта, після першого ж випадку з цим мінометом, в ЗСУ вирішили стріляти з нього дистанційно.

"Є спеціальний пристрій, за який тягнуть, і навіть, якщо він вибухає, таких жертв не мало бути. Військовий розрахунок має знаходитись далеко", - каже пан Жирохов.

За його словами, ймовірно, було порушення правил техніки безпеки. "Це військові навчання, хтозна, як там було у польових умовах", - каже він.

До того ж експерт вказує на проблеми з боєприпасами: "Вони всі мають термін зберігання, який добігає кінця".

"Виробники мають відповідати"

Військовий експерт та екс-офіцер Генштабу Олег Жданов вважає, що цей міномет не варто було приймати на озброєння ЗСУ.

За його словами, "Молот" мав би пройти серйозні та тривалі державні випробовування.

"Міномет, який пройшов би випробовування, не мав би так себе поводити", - каже пан Жданов.

Він додав, що сталося вже чотири подібних інциденти, які забрали 12 життів.

"Відповідальність мають понести виробники і конструктори, які його розробляли", - вважає експерт.

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