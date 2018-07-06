На Рівненщині стався вибух на полігоні: загинули військові

Копирайт изображения UNIAN

Троє військових загинули, іще дев'ятеро зазнали поранень через вибух на полігоні на Рівненщині, підтвердили в міноборони.

Інцидент стався під час військових навчань - близько 6 ранку п'ятниці.

"Сьогодні, 6 червня, о 05.55, під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія", - йдеться у повідомленні прес-служби командування Сухопутних військ ЗСУ.

За попередніми даними, стався вибух міномету.

Троє загиблих військових отримали "травми, несумісні з життям", повідомляють там. Інші отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Військові навчання призупинили. Командування призначило службове розслідування того, що сталося. Деталі інциденту з'ясовуються.

На сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook кажуть, що трагедія сталася на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні.

30 березня 2017 року в Авдіївці в результаті вибуху міномета загинули троє бійців АТО. Пізніше в міноборони підтвердили, що вибухнув міномет М 120-15 "Молот". "Молот" виробляє київський завод "Маяк", який входить у концерн "Укроборонпром".

У липні 2017 року на полігоні 239 у Дніпропетровській області стався вибух. Восьмеро військових отримали травми - один із них пізніше помер у лікарні. Військова прокуратура встановила, що під час навчальних стрільб з танка Т-64Б через намотування шнура від переносної установки розмінування на каток танка спрацював детонатор.

Менш як місяць по тому через розрив артилерійського боєприпасу на полігоні в Київській області загинув військовий і ще п'ятеро отримали поранення.

Отримуйте головні новини у Telegram.