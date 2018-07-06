Справа Марківа: журналісти Італії позиваються проти України

Копирайт изображения Oles Horodetskyy Image caption Віталій Марків (праворуч на лаві) прийшов на суд із родиною, повідомив BBC News Україна присутній на суді активіст

Профспілкові організації журналістів Італії висунули цивільний позов проти держави Україна у зв'язку з загибеллю їхнього колеги Андреа Роккеллі на Донбасі чотири роки тому.

6 липня суд італійського міста Ассізі розпочав слухання у справі колишнього бійця Нацгвардії, 29-річного Віталія Марківа.

Його звинувачують в умисному вбивстві фоторепортера Роккеллі у травні 2014 року поблизу Слов'янська Донецької області.

Під час першого засідання справа по суті не розглядалася. Наступне засідання призначили на 14 вересня.

6 липня суд вирішував низку процесуальних питань: узгоджував графік судових засідань, приймав присягу присяжних, а також давав пресі доступ до судової зали.

Крім того, стороні потерпілих дозволили подати цивільний позов проти держави України з вимогою відшкодування збитків.

Потерпілих представляє сім'я журналіста Роккеллі, а також профспілкова Федерація італійської преси (FNSI) та обласна Асоціація журналістів Ломбардії (ALG).

Також до сторони обвинувачення додалася заснована Роккеллі організація "Чезура", повідомив BBC News Україна Олесь Городецький, присутній на суді голова Християнського товариства українців в Італії.

На засідання прийшли родичі загиблого з адвокатами, а також сам Віталій Марків із родиною і захисником.

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Віталія Марківа арештували 30 червня 2017 року в Болоньї, і відтоді він перебуває у слідчому ізоляторі.

Як згодом з'ясувалося, він має громадянство України та Італії. Італійські закони дозволяють подвійне громадянство, тому він може користуватися консульською підтримкою з українського боку.

За офіційними даними, Марків поїхав в Італію у відпустку.

Захист і обвинувачення

Сторона обвинувачення стверджує, що Марків на той час був командиром, знав, що йдеться про журналістів, і цілилися саме в них.

За інформацією італійської преси, обвинувачення говорить про велику кількість мінометних ударів - до 30, а також про значну їхню тривалість.

Водночас захисник твердить, що Віталій Марків на той час був не командиром, а солдатом Нацгвардії, отже, не міг віддавати наказів.

Військового захищає відомий на Апеннінах правник Раффаеле делла Валле. Сторона захисту доводить невинуватість Віталія Марківа, зокрема, отриманими з України документами.

Як доводить захист, батальйон Марківа не мав у своєму розпорядженні мінометів, а місце перебування було таким, що він не міг бачити підніжжя гори Карачун, де загинули журналіст і перекладач.

Саме через це сторона захисту особливо наполягає на виїзді на місце події. Адвокат також вважає, що мають бути заслухані свідки - бойові товариші Марківа.

Копирайт изображения AFP Image caption В Україні розслідують загибель італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова

Свідками обвинувачення є французький журналіст Вільям Роглон, який уцілів під час обстрілу, та два італійських журналісти, які нібито спілкувалися з Марківим телефоном.

Вільям Роглон твердив, що його колеги загинули через застосування зброї підрозділом української Нацгвардії.

У захисту також є свідки, але їхні імена не розголошували.

Позиція України

Генпрокуратура України наполягає на тому, що загиблі журналісти перебували на території, яку не контролювали Збройні Сили України. За даними українського слідства, журналісти загинули внаслідок артобстрілу з боку сепаратистів.

Саме в той час, у травні-червні 2014 року, тривали запеклі бої за Слов'янськ та гору Карачун між українськими військовими та бойовиками.

Про ті події відомо, зокрема, що 24 травня сепаратисти з використанням мінометів та гранатометів напали на блокпост Нацгвардії.

У двогодинному протистоянні загинув нацгвардієць, іще чотирьох було поранено. Під час обстрілу бойовики пошкодили житлові будинки та психіатричну лікарню в Слов'янську.

Саме цього дня поблизу села Андріївка під час обстрілу загинули італійський журналіст і перекладач-росіянинин, а також був поранений французький журналіст.

Іще через кілька днів сепаратисти збили вертоліт Нацгвардії, внаслідок чого загинуло 12 військовослужбовців, серед них - генерал-майор Сергій Кульчицький.

Українська армія відновила контроль над Слов'янськом 5 липня 2014 року.

Офіційна заява міністра

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у травні цього року передав послу Італії в Україні офіційну заяву, у якій наголосив, що в матеріалах слідства і численних документах суду використовуються такі поняття, як "проросійські повстанці-сепаратисти", "громадянський конфлікт", "парамілітарний підрозділ, паралельний армії", "агресія українського війська" тощо.

Міністр, посилаючись на норми міжнародних конвенцій, наголосив, що ідеться про агресію Росії проти України, яка змушена захищати свій суверенітет.

Арсен Аваков наголосив, що Андреа Роккеллі попереджали про те, що гора Карачун на той момент була епіцентром бойових дій.

"Однак всупереч застереженням, що заздалегідь були оприлюднені посольством Італійської Республіки в Україні і без будь-якого погодження (акредитації) з українською владою, самовільно вирушив у цю небезпечну для життя подорож, потрапивши в результаті під відкритий сепаратистами обстріл", - вказує Арсен Аваков у заяві.