Чому Порошенко і Дуда розминуться в річницю Волинської трагедії?

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Президент Польщі Анджей Дуда 8 липня відвідає Волинь, де вшанує пам'ять жертв Волинської трагедії.

Цього ж дня в польському селі Сагринь заплановані урочистості за участі президента України Петра Порошенка.

За інформацією BBC News Україна, два президенти проведуть окремі заходи та не зустрінуться цього дня.

Раніше в ЗМІ лунала інформація, що спільні заходи плануються. То чому ж вони таки не відбудуться?

Що кажуть у Польщі?

За інформацією сайту польського президента, Анджей Дуда відвідає Україну у неділю, 8 липня.

Там він братиме участь в заходах з нагоди 75-ї річниці Волинської трагедії, вшанує поляків, які загинули від УПА.

В цьому ж повідомленні відсутня інформація про якісь зустрічі з керівництвом України.

Польське радіо повідомило, що пан Дуда їде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.

"Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра та Павла в Луцьку", - пише видання.

Волинські ЗМІ раніше писали, що на 8 липня заплановані спільні заходи за участі двох президентів, але офіційно цю інформацію так і не підтвердили.

Плани Порошенка

Президент України Петро Порошенко 8 липня їде до Польщі.

Як повідомили BBC News Україна в адміністрації українського президента, делегація вирушить до села Сагринь.

Там пан Порошенко вшанує українців, які загинули від польської Армії Крайової у 1944 році.

За інформацією джерела в АП, спочатку українська сторона дійсно пропонувала полякам провести спільні заходи. Київ пропонував озвучити спільну заяву двох президентів щодо цих подій із закликом до примирення.

"Але ми отримали відмову. Саме тому прийняли рішення організувати окремі заходи за участі президента України, який поїде цього дня до Польщі", - каже джерело.

Волинська трагедія

Волинська трагедія - етнічний конфлікт між українцями і поляками в 1943 році за участі Української Повстанської Армії та польської Армії Крайової.

У 2016 році польський Сейм проголосував за визнання Волинської трагедії геноцидом польського народу. В Україні розкритикували це рішення.

"Некоректним" його назвали в українському парламенті. Там вважають, що воно перекреслило попередні зусилля, спрямовані на примирення двох народів.

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