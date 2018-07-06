Франція стала першим півфіналістом ЧС-2018

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французькі вболівальники радіють перемозі над Уругваєм

Франція обіграла Уругвай у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0.

На 40-й хвилині рахунок у грі відкрив Рафаель Варан, а на 61-й хвилині ще один гол у ворота Уругваю забив французький форвард Антуан Грізманн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антуан Грізманн забив вирішальний гол у ворота Уругваю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конфлікт уругвайського форварда Луїса Суареса та французького футболіста Поля Погба ледь не завершився бійкою

Тепер Франція зіграє у півфіналі з переможцем чвертьфіналу Бразилія - Бельгія, який також відбувається 6 липня.

Півфінал за участю Франції пройде 10 липня.