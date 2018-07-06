Франція стала першим півфіналістом ЧС-2018
- 6 липня 2018
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Франція обіграла Уругвай у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу.
Матч завершився з рахунком 2:0.
На 40-й хвилині рахунок у грі відкрив Рафаель Варан, а на 61-й хвилині ще один гол у ворота Уругваю забив французький форвард Антуан Грізманн.
Тепер Франція зіграє у півфіналі з переможцем чвертьфіналу Бразилія - Бельгія, який також відбувається 6 липня.
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Півфінал за участю Франції пройде 10 липня.