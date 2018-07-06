Новий позов: "Нафтогаз" хоче переглянути тариф на транзит
"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов. Компанія вимагає переглянути тариф на транзит газу у контракті з російським "Газпромом".
"Нафтогаз" вказує на те, що тариф не відповідає європейському рівню.
Свої грошові вимоги українська компанія оцінює у 11,58 млрд доларів, без урахування відсотків.
У "Газпромі" поки цей позов не коментують.
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Новий позов
"Контракт на транзит між "Нафтогазом" та "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - пояснили в українській компанії.
Там нагадали, що в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" щодо перегляду тарифу.
Таким чином, наголошують у компанії, вимога про перегляд тарифу по суті залишилась невирішеною.
"У березні 2018 року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит щодо перегляду тарифу та ініціював переговори відповідно до контракту", - йдеться в повідомленні.
Підставами назвали істотні зміни на газовому ринку Європи та невідповідність тарифу європейському рівню.
Однак "Газпром", за інформацією української компанії, зайняв на переговорах "неконструктивну позицію", а тому "Нафтогаз" звертається до арбітражу.
Призупинене рішення
Попередній позов "Нафтогазу" Стокгольмський арбітраж вже розглянув та прийняв рішення.
Згідно з ним, "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.
Однак згодом російська компанія повідомила про те, що апеляційний суд призупинив виконання попереднього рішення.
"Нафтогаз" у свою чергу назвав це тимчасовим та заявив, що буде намагатись скасувати ухвалу апеляційного суду.
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