Новий позов: "Нафтогаз" хоче переглянути тариф на транзит

Копирайт изображения Getty Images

"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов. Компанія вимагає переглянути тариф на транзит газу у контракті з російським "Газпромом".

"Нафтогаз" вказує на те, що тариф не відповідає європейському рівню.

Свої грошові вимоги українська компанія оцінює у 11,58 млрд доларів, без урахування відсотків.

У "Газпромі" поки цей позов не коментують.

Новий позов

"Контракт на транзит між "Нафтогазом" та "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - пояснили в українській компанії.

Там нагадали, що в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" щодо перегляду тарифу.

Таким чином, наголошують у компанії, вимога про перегляд тарифу по суті залишилась невирішеною.

"У березні 2018 року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит щодо перегляду тарифу та ініціював переговори відповідно до контракту", - йдеться в повідомленні.

Підставами назвали істотні зміни на газовому ринку Європи та невідповідність тарифу європейському рівню.

Однак "Газпром", за інформацією української компанії, зайняв на переговорах "неконструктивну позицію", а тому "Нафтогаз" звертається до арбітражу.

Копирайт изображения AFP

Призупинене рішення

Попередній позов "Нафтогазу" Стокгольмський арбітраж вже розглянув та прийняв рішення.

Згідно з ним, "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Однак згодом російська компанія повідомила про те, що апеляційний суд призупинив виконання попереднього рішення.

"Нафтогаз" у свою чергу назвав це тимчасовим та заявив, що буде намагатись скасувати ухвалу апеляційного суду.

Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.