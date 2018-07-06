Троє дітей загинули в недобудованій будівлі на Чернігівщині
У місті Ніжин на Чернігівщині в недобудованій будівлі загинули троє дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За невстановлених обставин у двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло три дитини 2004 та 2006 років народження", - говориться в повідомленні.
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Для розбору завалів на місце трагедії направили автокран.
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