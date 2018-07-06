Троє відомих влогерів YouTube загинули на водоспаді

Копирайт изображения High On Life Image caption Фото загиблих опубліковані на сторінці краудфаундингової платформи GoFundMe

Троє авторів відомого блогу на Youtube про подорожі загинули у Канаді через падіння з водоспаду.

Райкер Гембл, Меган Скрепер та Алєксєй Лях були частиною команди блогу High On Life, де розміщують відео про різноманітні подорожі.

"Вони були трьома найбільш пристрасними, доброзичливими, мотивованими та чуйними людьми, яких можна було зустріти", - йдеться у заяві команди блогу.

До речі, у профайлі Алєксєя Ляха на LinkedIn вказано, що його рідна мова - українська.

Поліція повідомила, що троє друзів плавали на верхівці водоспаду, але потім зіслизнули та впали з висоти 30 метрів.

Інші учасники групи, яка має 1,1 млн послідовників в Instagram та понад 500 тисяч підписників у YouTube, опублікували відео на згадку про загиблих та створили меморіальний фонд, названий їхніми іменами.

Згідно з інформацією AVancouver Sun, трагедія трапилася після того, як Меган Скрепер послизнулася та впала з водоспаду, а її друзів знесло потоком води, коли вони намагалися її врятувати.

Копирайт изображения Design Pics Inc/REX/Shutterstock Image caption Водоспад Шеннон Фоллс є дуже популярним серед туристів

Мешканці Ванкувера Райкер Гембл та Алєксєй Лях створили групу High On Life зі своїм шкільним другом Паркером Хізером після тривалої подорожі 2012 року.

Вони вирішили перетворити подорожі та створення відео про них у роботу на повний робочий день. Автори блогу часто рекламували певні бренди та туристичні напрямки у своїх відео.

Райкер Гембл в одному зі своїх постів в Instagram писав, що для отримання задоволення від життя людям треба вчитися в "самих себе молодих".

"Життя - це не обов'язки, жорсткі рішення та напружена робота, це про почуття насолоди та життя кожною миттю", - писав він.