Справа "вовчої зграї": чому в Іспанії протестують проти фестивалю Сан-Фермін

Копирайт изображения Getty Images Image caption Феміністичні організації в Іспанії протестують проти насильства щодо жінок на традиційному фестивалі Сан-Фермін

В місті Памплона в Іспанії стартував знаменитий фестиваль Сан-Фермін, під час якого відбуваються щоденні забіги биків та вечірки на головній площі міста. Цього року він проходить на тлі протестів щодо ставлення до жінок під час заходу.

Справа про сексуальне насильство під час фестивалю у 2016 році шокувала іспанське суспільство та викликала протести по всій країні.

П'ятьох чоловіків засудили до дев'яти років позбавлення волі за сексуальний примус щодо відвідувачки фестивалю.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У п'ятницю в Памплоні розпочався фестиваль Сан-Фермін

Цих чоловіків, які входили до так званої "вовчої зграї"( La Manada), у червні звільнили під заставу на час очікування апеляції.

Теоретично це означає, що вони знову можуть взяти участь у фестивалі цього року, хоча немає жодних доказів, що вони мають подібні плани.

Деякі феміністичні організації закликали жінок носити на фестивалі на знак протесту чорні та фіолетові шарфи, замість традиційних червоних та білих. Інші закликали до повного бойкоту заходу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Десятки тисяч людей взяли участь у відкритті фестивалю Сан-Фермін

Копирайт изображения AFP Image caption У середу жінки в Памплоні одягнулися в одяк чорного та фіолетового кольору, протестуючи проти сексуального насильства

Водночас деякі феміністичні ініціативи в Памплоні не підтримали протест, закликали поважати традицію проведення фестивалю. Як повідомляє іспанська газета El Pais, вони наголосили, що протести організували "без консенсусу, без будь-якого підтвердження та без чіткої мети".

Окрім того, зоозахисні організації проводять акції проти жорстокого поводження з тваринами, яким вони вважають забіги биків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зоозахисники провели акцію проти забігу биків

Що відомо про справу "вовчої зграї"

2016 року під час фестивалю група з п'ятьох чоловіків запропонувала 18-річній дівчині провести її до автомобіля. На шляху вони затягли дівчину у фойє одного з будинків та застосували до дівчини насильницькі дії, які знімали на відео.

В поліцейській доповіді зазначалося, що в жертви було "пасивне чи нейтральне ставлення" до того, що з нею відбувалося, вона постійно закривала очі.

Чоловіків арештували наступного дня після цього випадку.

Іспанський суд визнав чоловіків з так званої "вовчої зграї" - саме так вони себе називали себе у месенджері WhatsUp - винними за звинуваченням у сексуальному примусі. Такий вирок передбачає менше покарання, ніж у випадку визнання винними за зґвалтування.

Вирок суду призвів до масових протестів в країні - демонстранти вважали його надто м'яким.

Демонстрації супроводжувалися кампанією в соцмережах з хештегом #cuéntalo - "розкажи це" - жінки розповідали про насильницькі дії, жертвами яких ставали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вирок суду в справі "вовчої зграї" викликав масові протести в Іспанії

Тим часом влада Памплони намагається зобразити місто безпечним містом для жінок.

На офіційному сайті міста міститься заклик до "радості та поваги до інших, особливо до поваги до всіх жінок" під час фестивалю, який триватиме до 13 липня.

У брошурі до фестивалю зазначається, що Сан-Фермін - "зовсім не фестиваль сексуальної вседозволеності".

"Кожен має право на повагу, як у будь-якій іншій ситуації, і це стосується як чоловіків, так і жінок", - говориться в ній.