Дітей в печері Таїланду навчили занурюватись
Дітей, які застрягли в підземній печері на півночі Таїланду, навчилися занурюватися під воду зі спеціальним обладнанням. Про це заявив Наронгсак Оссатанакорн, губернатор тайської провінції Чіанграй.
Попри це, рятувальну операцію найближчим часом починати не планують.
Губернатор сказав, що якщо погодні умови будуть небезпечними для підлітків, то влада негайно почне рятувальну операцію.
Раніше ходили чутки, що операція з порятунку дітей може початися вже ввечері в п'ятницю, 6 липня. Оссатанакорн відкинув ці припущення. Однак нестача кисню в печері і загроза злив змушують рятувальників поспішати, повідомив губернатор.
Ймовірний розвиток подій влада обговорює разом з батьками дітей. За словами губернатора, план з порятунку підлітків ще потрібно виробити і протестувати.
На питання, чи будуть дітей тримати в печері протягом декількох місяців, він розсміявся, передає Guardian.
Зниклі діти
Група підлітків 11-16 років і їхній 25-річний тренер з футболу зникли 23 червня в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію. Почалась злива і у печері стала різко прибувати вода. Діти були змушені піти вглиб на чотири кілометри, опинившись таким чином відрізаними від входу.
Пошуки зниклої футбольної команди тривали дев'ять днів. У понеділок, 2 липня, підлітків виявили британські дайвери Джон Волант і Рік Стантон. У Воланта була з собою відеокамера, на яку він записав момент зустрічі. Їх знайшли на відстані приблизно 4 км від входу до печери.
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Всі 13 людей живі і майже неушкоджені, хоча дуже ослаблені, оскільки провели дев'ять днів в темряві і без їжі.
Групі почали доставляти їжу, кисневі балони та інші припаси. Під час операції загинув дайвер - колишній військовослужбовець ВМС Таїланду. Старшина Саман Гуна доставив дітям балони з киснем, а сам втратив свідомість на зворотному шляху.
До пошуку зниклої групи прикута увага всього світу, у таборі працює понад тисяча людей.