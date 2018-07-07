Скільки таборів ромів є в Україні?

Копирайт изображения unian Image caption Дані про кількість ромів в Україні різняться - від 100 тис. до 50 тис.

В України близько 3100 місць компактного проживання ромів, загальною чисельність більше 100 тисяч осіб.

Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв на зустрічі із послами та дипломатами країн G7.

"Це кількість ромів, які проживають саме в таборах", - зазначив керівник Нацполіції.

Водночас, за даними останнього перепису, який відбувся ще в 2001 році, кількість ромів в Україні - майже 48 тисяч.

Вони в основному проживають в Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Шість нападів на поселення

Останнім часом хвиля знищення стихійних ромських таборів охопила різні регіони України - від Києва до Тернополя і Львова.

Цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на такі поселення: три - у Києві, два - у Львівській області і одне - на Тернопільщині.

Напад на табір ромів на околиці Львова у червні закінчився жертвами - один 24-річний ром загинув, ще троє отримали ножові поранення, серед них 10-річний хлопчик та жінка.

Наразі поліція розслідуєт дев'ять кримінальних проваджень, з яких чотири за фактами хуліганських дій, три - за ознаками порушення рівноправності громадян, одне - за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, одне - за фактом умисного вбивства.

Копирайт изображения C14 Image caption У квітні до нападу на табір ромів були причетні активісти організації C14

Всі ці злочини є однотипними і пов'язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді, підкреслив очільник поліції Князев. За його словами, усі ці напади - добре сплановані та організовані.

"Мета правопорушень - публічне знищення таких поселень та збурення соціальної напруги в державі. До них причетні парамілітарні громадські організації, які хибно позиціонують себе захисниками правопорядку, незаконно наділивши самі себе функціями забезпечення публічної безпеки", - заявив пан Князєв.

Копирайт изображения FACEBOOK ОЛЕКСАНДРА СОКОЛЕНКА Image caption Табір ромів у Голосіївському парку, Київ

На думку керівника ГО "Рома України "Терніпе" Миколи Юрченка, ріст насильства щодо ромів відбувається через відсутність покарання за такі злочини.

"Головна причина цього насильства є мовчання з боку прогресивної частини українського суспільства. Якщо ми бачимо після тих підпалів (ромських таборів. - Ред.) коментарі, так там вони більше в позитивному плані, що це добра справа", - каже пан Юрченко.

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