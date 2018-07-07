Сенцов про 51 день голодування: почуваюсь нормально

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Український режисер Олег Сенцов написав листа з колонії російського міста Лабитнангі про те, як він почувається після 1,5 місяця голодування.

Режисер адресував лист українській актрисі Риммі Зюбіній, яка оприлюднила його у Facebook.

"Я почуваюсь нормально, попри 51 день, звичайно не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров'я - кожен бачить те, що хоче бачити", - йдеться у листі, що датований 3 липням.

Ще 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Він хоче привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Режисер просить актрису не дивуватися тому, що листи від нього йдуть так довго.

"Спочатку лист читає цензор і інші зацікавлені особи, потім його роздруковують і віддають мені і може не в той же день. Потім я пишу відповідь і процедура повторюється в тому ж порядку. Тому, якщо в цілому, відповідь приходить через тиждень, то це нормальна швидкість для цієї системи", - написав Олег Сенцов.

За його словами, звичайні паперові листи з України йдуть місяць, стільки ж назад і часто губляться.

Також він розповів, що у табір дуже складно пробитися з дзвінком, на весь табір є один автомат для дзвінків з-за кордону. Олег Сенцов не впевнений, що такий дзвінок йому дозволять.

Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан нещодавно зустрілася з ним в колонії. "Він тримається, дуже схуд, за час голодування втратив 15 кг і дуже постарів", - розповіла вона ВВС News Україна про свій візит.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова наприкінці червня заявляла, що Олег Сенцов "отримує два рази в день додаткове харчування через крапельницю з усіма вітамінами, в вазі він не втрачає, а набрав, у нього немає проблем з зубами".

Справа про тероризм

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У серпні 2015 року суд у Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

За цією ж справою засудили до 10 років тюрми активіста Олександра Кольченка.

Сенцова та Кольченка звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

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Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

Численні акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу. У понеділок у Києві на стадіоні "Олімпійський" близько тисячі людей розгорнули банер "Олег Сенцов, Україна з тобою" і запалили піротехніку.

У червні українська омбудсман Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває український режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.