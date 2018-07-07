Вінки і вогнища: як в Україні святкували Івана Купала
В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначали свято Івана Купала. Це слов'янське язичницьке свято, яке переплелось із християнським днем народження Івана Хрестителя, має багато традицій і обрядів.
Молоді люди на Івана Купала стрибають через багаття, дівчата плетуть вінки і пускають їх у воду.
У деяких випадках православна церква засуджує святкування цього язичницького свята, називаючи його днем "узаконеної розпусти". Так, в одній з заяв Дніпропетровської єпархії УПЦ КП від 2017 року, йшлося про те, що оригінальне святкування Купали супроводжувалося оргіями.
"Де гарантія, що через декілька років, звиклі до Купала люди, не дізнаються про його повний "сценарій" і не почнуть відтворювати його?", - заявляли у церкві.
До найдавніших і найпростіших вінків належать звиті. Їх виготовляли із живих або штучних квітів: барвінку, волошок, конюшини, ромашок, чорнобривців, жоржин, півоній.
Український історик Агатангел Кримський описував традиції на Івана Купала так: "…хлопці й дівчата беруть віночки, заходять у воду помаленьку, щоб не скаламутити, і пускають. А самі виходять на берег і, жартуючи, дивляться, куди віночок попливе.
"Куди пливе - в той край вийде дівчина заміж - у той бік, куди поплив її вінок. Іноді дівчини віночок спливеться докупи з хлопцевим - та пара одружиться", - описував історик традиції
Також за словами, Агатангела Кримського, "говорять і за папороть, що вона цвіте вночі на Йвана Купайла, хто зірве квіточку з папороті, той знатиме все, геть і де гроші під землею закопано".
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