Вінки і вогнища: як в Україні святкували Івана Купала

В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначали свято Івана Купала. Це слов'янське язичницьке свято, яке переплелось із християнським днем народження Івана Хрестителя, має багато традицій і обрядів.

Копирайт изображения unian Image caption У Києві проводили обряди на території музею народної архітектури та побуту "Пирогів"

Молоді люди на Івана Купала стрибають через багаття, дівчата плетуть вінки і пускають їх у воду.

У деяких випадках православна церква засуджує святкування цього язичницького свята, називаючи його днем "узаконеної розпусти". Так, в одній з заяв Дніпропетровської єпархії УПЦ КП від 2017 року, йшлося про те, що оригінальне святкування Купали супроводжувалося оргіями.

"Де гарантія, що через декілька років, звиклі до Купала люди, не дізнаються про його повний "сценарій" і не почнуть відтворювати його?", - заявляли у церкві.

Копирайт изображения unian Image caption Стрибання через вогнище - забава, яка символізує очищення

Копирайт изображения unian Image caption На Івана Купала спалюють опудало Мари, що символізує смерть, або Купала чи Купайла - божества родючості. Навколо вогнищ водять хороводи

Копирайт изображения unian Image caption На Івана Купала плетуть вінки. У майже в кожному регіоні Україні вінок мав свою назву: вєнок, чільце, лубок, коробуля, теремок, кодина, фес, корона, цвіток, квітка, косиці

До найдавніших і найпростіших вінків належать звиті. Їх виготовляли із живих або штучних квітів: барвінку, волошок, конюшини, ромашок, чорнобривців, жоржин, півоній.

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Український історик Агатангел Кримський описував традиції на Івана Купала так: "…хлопці й дівчата беруть віночки, заходять у воду помаленьку, щоб не скаламутити, і пускають. А самі виходять на берег і, жартуючи, дивляться, куди віночок попливе.

Копирайт изображения unian Image caption "Іноді дівчини віночок спливеться докупи з хлопцевим - та пара одружиться"

"Куди пливе - в той край вийде дівчина заміж - у той бік, куди поплив її вінок. Іноді дівчини віночок спливеться докупи з хлопцевим - та пара одружиться", - описував історик традиції

Копирайт изображения unian Image caption У Львові свято "Ніч на Івана Купала" провели у парку "Горіховий гай"

Також за словами, Агатангела Кримського, "говорять і за папороть, що вона цвіте вночі на Йвана Купайла, хто зірве квіточку з папороті, той знатиме все, геть і де гроші під землею закопано".

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