Помер співавтор "людини-павука", син українських іммігрантів Стів Дітко

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стів Дітко створив "людину-павука" разом зі Стеном Лі у 1963 році

Американський ілюстратор українського походження, співтворець коміксів про "людину-павука" Стів Дітко помер у віці 90 років у Нью-Йорку, підтвердили у поліції.

Як повідомили у поліції, чоловіка знайшли непритомним у його квартирі на Мангеттені іще 29 червня. Смерть зафіксували парамедики, які приїхали на виклик.

Захоплення, успадковане від українського батька

Стів Дітко виріс в сім'ї іммігрантів, офіційно - чехословацьких, та фактично - українських. Батьки Стіва походили із колишньої Австро-Угорської імперії, на території якої у 1918 році утворилася Чехословаччина, тож у американських переписах населення родина вказувала за походження саме цю країну. Хоча біографи Дітка говорять, що фактично батьки були українцями, на що, зокрема, вказує і їхнє прізвище.

Батько Стіва - Стівен Дітко-старший - був талановитим теслею і працював на металургічному заводі, матір Анна була домогосподаркою. Стівен-молодший був другою дитиною у сім'ї, мав двох сестер - старшу Анну Марію і молодшу Елізабет і молодшого брата Патрика.

Як кажуть біографи, захоплення коміксами Стів успадкував саме від батька, любителя газетних розділів із коміксами, зокрема, "Принца Веліанта" ілюстратора Гала Фостера. Великий вплив на Стіва, чий талант розкрився ще у дитинстві, справив "батько" сучасного графічного роману Вілл Айснер.

Закінчивши школу міста Джонстаун, штат Пенсильванія, у 1945 році Стів одразу пішов до армії, де його відправили служити у повоєнну Німеччину. Одразу після завершення служби він вступив до нью-йоркської Школи мультиплікаторів та ілюстраторів (нині - Школа візуальних мистецтв у Нью-Йорку). Там він потрапив на навчання до одного із творців "Бетмена" - Джеррі Робінсона.

Через кілька років після випуску, у 1956 році, Стів Дітко почав співпрацювати із компанією Atlas Comics, яка пізніше стане Marvel Comics - гігантом ринку графічних коміксів.

Творець "людини-павука" і доктора Стренджа

Саме у Marvel Comics Дітко здобув собі визнання, працюючи разом із директором компанії Стеном Лі над коміксами на кшталт "Людини-павука" і "Доктора Стренджа".

Ідея підлітка-супергероя із павучими силами спала на думку Лі, проте саме Дітко намалював його впізнаваний червоно-синій костюм і "прикріпив" до його зап'ясть павутиння.

Дітку ж належить створення образу Доктора Стренджа, колишнього нейрохірурга і верховного мага Землі, якого у нещодавній екранізації коміксу зіграв британський актор Бенедикт Камбербетч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році Бенедикт Камбербетч (праворуч) зіграв доктора Стренджа в однойменній екранізації коміксу

Проте у 1966 році Дітко довелося залишити Marvel Comics, за чутками - через розбіжності у поглядах зі Стеном Лі. Дітко пішов працювати у DC Comics, де створив персонажа світу DC - Кріпера. Упродовж своєї подальшої кар'єри Дітко іще час від часу повертався до роботи із Marvel Comics.

Дітко усе життя уникав публічності і наполягав, аби увага була прикута саме до його творінь, а не до особистого життя. У 1990 році Стів Дітко потрапи до Зали слави Джека Кірбі - це престижне звання в галузі коміксів, яке присуджується премією Гарві.

"Стів Дітко був одним із найбільш неймовірних творців в історії коміксів і показав нас, що герой - у кожному з нас", - прокоментували його смерть у DC.

"Стів Дітко був вірний своїм ідеалам. У нього був власний погляд на все, і він подарував нам унікальні способи бачити. Його часто копіювали. Та йому ніколи не було рівних. Я знаю, що завдяки ньому я став іншим", - написав про Стіва Дітка британський письменник-фантаст Ніл Ґейнман.

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