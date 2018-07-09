Саміт Україна-ЄС: про що згадали і не згадали в підсумковій заяві
Євросоюз визнає європейські прагнення України, засуджує "агресію російської армії" та закликає Москву звільнити українських політв'язнів.
Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся в Брюсселі 9 липня.
Україну на цій зустрічі представляв президент Петро Порошенко, ЄС - президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Напередодні зустрічі були побоювання, що Угорщина може заблокувати прийняття спільної декларації подібно до того, як це зробили на торішньому саміті Нідерланди.
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Про що заява?
У згаданому документі ЄС привітав прагнення України розвивати подальшу співпрацю в цифровій, енергетичній і митній сферах.
Окрім того, в документі міститься формулювання про засудження "акту агресії з боку збройних сил Росії" проти України з 2014 року. На цьому формулюванні наполягав Київ.
ЄС учергове заявив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму.
Також Брюссель вітає реформи України в економічній, безпековій та антикорупційній сферах. Там очікують, що Антикорупційний суд запрацює до кінця року.
У заяві поіменно згадують українців, яких ЄС та Україна закликають звільнити з російської в'язниці.
Крім того, учасники саміту закликали Росію взяти на себе відповідальність за трагедію літака МН-17 та співпрацювати зі слідством для покарання винних.
Втім, ця заява не містить засудження проекту газогону "Північний потік-2", яким Росія планує транспортувати блакитне паливо до Німеччини, а звідти - до інших європейських країн в обхід України.
За даними джерела BBC News Україна в українській владі, Київ наполягав, аби в тексті підсумкової заяви таке формулювання було.
17 липня в Берліні має відбутися зустріч ЄС, України та Росії, на якій сторони говоритимуть про укладення нової російсько-української газової угоди та збереження транзиту російських вуглеводнів через українську територію.
Як розповів BBC News Україна голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, на ній питання "Північного потоку-2" також не обговорюватиметься.
Німеччина вже почала будівництво своєї ділянки цього газогону. Швеція та Фінляндія дозволили прокладати його в своїх виключних економічних зонах.
Ще одне принципове для України питання - міжнародна миротворча місія на Донбас.
Х'юг Мінгареллі напередодні саміту повідомив, що про це європейські лідери мали говорити з українським президентом у Брюсселі.
Проте в спільній декларації саміту це питання не згадується.
Заяви за підсумками
Дональд Туск оголосив вступне слово на прес-конференції українською мовою.
За його словами, українська влада провела вже багато реформ, зокрема прийняла закон про Антикорупційний суд.
"Антикорупційні реформи мають залишатися пріоритетом порядку денного України", - сказав він і додав, що чекає прийняття необхідних змін до цього закону.
Також, за словами пана Туска, Брюссель чекає на виконання Мінських угод і "наголошує на відповідальності Росії за війну на Сході України".
Наприкінці виступу Туск закликав Україну та Польщу не сваритися на тлі історичних подій.
"Незалежність України та безпека Польщі і всього регіону залежить від відносин між Києвом і Варшавою", - вважає президент Європейської ради, який є поляком.
Він закликав обидві країни до нового підходу у відносинах та "позитивного мислення".
Петро Порошенко своєю чергою вказав на важливість саміту, оскільки він останній перед парламентськими та президентськими виборами в Україні.
За його словами, на зустрічі погодили подальшу інтеграцію України до ЄС.
"Ми змогли підсумувати спільні досягнення, їх дуже багато. Сьогодні ми зробили неможливе", - сказав президент України.
Він подякував ЄС за підтримку в складні для України часи.
Хоча в спільній заяві саміту немає згадки про "Північний потік - 2", Петро Порошенко та Дональд Туск згадали про нього на прес-конференції.
Вони розкритикували його та заявили про необхідність його зупинити.
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