Саміт Україна-ЄС: про що згадали і не згадали в підсумковій заяві

Копирайт изображения Прес-служба президента України

Євросоюз визнає європейські прагнення України, засуджує "агресію російської армії" та закликає Москву звільнити українських політв'язнів.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся в Брюсселі 9 липня.

Україну на цій зустрічі представляв президент Петро Порошенко, ЄС - президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Напередодні зустрічі були побоювання, що Угорщина може заблокувати прийняття спільної декларації подібно до того, як це зробили на торішньому саміті Нідерланди.

Про що заява?

У згаданому документі ЄС привітав прагнення України розвивати подальшу співпрацю в цифровій, енергетичній і митній сферах.

Окрім того, в документі міститься формулювання про засудження "акту агресії з боку збройних сил Росії" проти України з 2014 року. На цьому формулюванні наполягав Київ.

ЄС учергове заявив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму.

Також Брюссель вітає реформи України в економічній, безпековій та антикорупційній сферах. Там очікують, що Антикорупційний суд запрацює до кінця року.

У заяві поіменно згадують українців, яких ЄС та Україна закликають звільнити з російської в'язниці.

Крім того, учасники саміту закликали Росію взяти на себе відповідальність за трагедію літака МН-17 та співпрацювати зі слідством для покарання винних.

Втім, ця заява не містить засудження проекту газогону "Північний потік-2", яким Росія планує транспортувати блакитне паливо до Німеччини, а звідти - до інших європейських країн в обхід України.

За даними джерела BBC News Україна в українській владі, Київ наполягав, аби в тексті підсумкової заяви таке формулювання було.

17 липня в Берліні має відбутися зустріч ЄС, України та Росії, на якій сторони говоритимуть про укладення нової російсько-української газової угоди та збереження транзиту російських вуглеводнів через українську територію.

Як розповів BBC News Україна голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, на ній питання "Північного потоку-2" також не обговорюватиметься.

Німеччина вже почала будівництво своєї ділянки цього газогону. Швеція та Фінляндія дозволили прокладати його в своїх виключних економічних зонах.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Президент України на всії міжнародних зустрічах піднімає питання введення миротворців на Донбас

Ще одне принципове для України питання - міжнародна миротворча місія на Донбас.

Х'юг Мінгареллі напередодні саміту повідомив, що про це європейські лідери мали говорити з українським президентом у Брюсселі.

Проте в спільній декларації саміту це питання не згадується.

Заяви за підсумками

Дональд Туск оголосив вступне слово на прес-конференції українською мовою.

За його словами, українська влада провела вже багато реформ, зокрема прийняла закон про Антикорупційний суд.

"Антикорупційні реформи мають залишатися пріоритетом порядку денного України", - сказав він і додав, що чекає прийняття необхідних змін до цього закону.

Також, за словами пана Туска, Брюссель чекає на виконання Мінських угод і "наголошує на відповідальності Росії за війну на Сході України".

Наприкінці виступу Туск закликав Україну та Польщу не сваритися на тлі історичних подій.

"Незалежність України та безпека Польщі і всього регіону залежить від відносин між Києвом і Варшавою", - вважає президент Європейської ради, який є поляком.

Він закликав обидві країни до нового підходу у відносинах та "позитивного мислення".

Петро Порошенко своєю чергою вказав на важливість саміту, оскільки він останній перед парламентськими та президентськими виборами в Україні.

За його словами, на зустрічі погодили подальшу інтеграцію України до ЄС.

"Ми змогли підсумувати спільні досягнення, їх дуже багато. Сьогодні ми зробили неможливе", - сказав президент України.

Він подякував ЄС за підтримку в складні для України часи.

Хоча в спільній заяві саміту немає згадки про "Північний потік - 2", Петро Порошенко та Дональд Туск згадали про нього на прес-конференції.

Вони розкритикували його та заявили про необхідність його зупинити.

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