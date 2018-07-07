Англія перемогла Швецію у ¼ фіналу ЧС-2018

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деле Аллі забив другий гол у ворота шведів

Англійська збірна перемогла Швецію у ¼ фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії, і стала таким чином третьою командою, що пробилася до півфіналу.

Англійці перемогли шведів із рахунком 2:0.

Перший гол у першому таймі у шведські ворота забив центральний захисник Гаррі Магвайр. Другий м'яч у ворота шведам вже у другому таймі забив півзахисник англійців Деле Аллі.

Англійська збірна тепер чекає на свого суперника у півфіналі, який визначиться пізніше цього дня у матчі Росії проти Хорватії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррі Магвайр (праворуч) відкрив рахунок на користь англійців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шведський воротар Робін Олсен пропускає другий м'яч у свої ворота

Копирайт изображения Getty Images Image caption А от англійський голкіпер Джордан Пікфорд не пропустив жодного

Копирайт изображения Getty Images Image caption Англійські фани - щасливі!

Напередодні визначилися учасники першого півфіналу ЧС-2018 - ними стануть збірні Франції та Бельгії. Бельгійці з рахунком 2:1 перемогли бразильців у чвертьфінальному матчі, а французи обіграли Уругвай.

Перший півфінал пройде 10 липня, другий - 11 липня.

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