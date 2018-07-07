Англія перемогла Швецію у ¼ фіналу ЧС-2018
Англійська збірна перемогла Швецію у ¼ фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії, і стала таким чином третьою командою, що пробилася до півфіналу.
Англійці перемогли шведів із рахунком 2:0.
Перший гол у першому таймі у шведські ворота забив центральний захисник Гаррі Магвайр. Другий м'яч у ворота шведам вже у другому таймі забив півзахисник англійців Деле Аллі.
Англійська збірна тепер чекає на свого суперника у півфіналі, який визначиться пізніше цього дня у матчі Росії проти Хорватії.
Напередодні визначилися учасники першого півфіналу ЧС-2018 - ними стануть збірні Франції та Бельгії. Бельгійці з рахунком 2:1 перемогли бразильців у чвертьфінальному матчі, а французи обіграли Уругвай.
Перший півфінал пройде 10 липня, другий - 11 липня.
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