Помер український дисидент Левко Лук’яненко

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У Києві у віці 89 років після тривалої хвороби помер український дисидент, радянський політв'язень, колишній депутат Верховної Ради Левко Лук'яненко.

Раніше у суботу, 7 липня, екс-голова Спілки письменників України Володимир Яворівський повідомив, що пан Лук'яненко потрапив до реанімації.

За антирадянську діяльність та прагнення до незалежності України Левка Лук'яненка на початку 60-х років засудили до смертної кари, яку потім замінили на багаторічне ув'язнення.

Загалом у радянських таборах Лук'яненко провів понад 25 років.

Він був серед засновників Української гельсінської групи, а на перших демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. І саме він написав Акт проголошення незалежності.

Президент Петро Порошенко назвав Левка Лук'яненка "живим символом незламності українського духу". Прем'єр Володимир Гройсман також висловив свій жаль через смерть "людини, яка все життя присвятила служінню України", як він сам назвав Лук'яненка.

Журналіст Василь Чепурний подякував Левку Лук'яненку за те, що "подивляв не тільки нас, людей забамбулених совєтчиною, але й людей західного світу - подивляв своїм ідеалізмом, своєю вірою в Україну".

"Як зараз пам'ятаю. 1991 р. Чорновол. Бадзьо. Павличко. Драч. Горинь. Лук'яненко. Щойно прийнята декларація Незалежності. Скоро - референдум! Стільки ейфорії! Стільки оптимізму!" - написав про нього письменник Дмитро Вовнянко.

"Відходить стара когорта дисидентів. Один за одним. Яка дивовижна паралель: Левко Лук'яненко помер якраз 7 липня - в день, коли 1988 року у Львові було проголошено Українську Гельсінську Спілку. Гештальт закрився. Життя присвячено. Далі вже ми", - написав журналіст Остап Дроздов.

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