Рятувальники почали евакуацію дітей з печери в Таїланді

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В Таїланді рятувальники почали операцію з евакуації 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера з печери, заявила місцева влада.

Як передає кореспондент ВВС, перша група дітей вже мала стартувати.

Перша частина шляху - найскладніша, їм доведеться пройти через вузькі, затоплені водою ділянки печери, часто занурюючись під воду.

Раніше дітей навчили користуватися обладнанням для дайвінгу, однак у хлопчиків немає ніякого досвіду.

За планом, діти мають відпочити в печері, яка слугувала базою для рятувальників, після цього їм треба буде подолати менш складну ділянку шляху.

Операція почалася о 10 ранку за місцевим часом (6:00 за Києвом). Рятувальники очікують, що в кращому випадку діти виберуться з печери до 21 години за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Після того, як вони виберуться з печери, то одразу поїдуть до лікарні на обстеження.

В операції беруть участь 13 іноземних дайверів та п'ятеро тайських, серед рятувальників - п'ятеро "морських котиків".

Спочатку допускали, що група може провести там кілька місяців. Однак зранку в неділю керівник рятувальної місії Наронгсак Оссатанакорн заявив, що умови ідеальні для евакуації.

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"Зараз і в наступні три чи чотири дні, умови ідеальні в тому, що стосується рівня води, погоди та здоров'я хлопчиків", - сказав він.

Рятувальники бояться, що скоро можуть початися мусонні дощі, які затоплять вузькі тунелі в печері.

Журналістів та всіх, хто не бере участі в рятуванні дітей, попросили залишити територію біля печери.

Нестача кисню в печері та загроза сильних дощів змушують рятувальників прискоритись, повідомив губернатор в суботу.

Хто ці діти?

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Група підлітків 11-16 років і їхній 25-річний тренер з футболу зникли 23 червня в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію.

Почалась злива і у печері стала різко прибувати вода. Діти були змушені піти вглиб на чотири кілометри, опинившись таким чином відрізаними від входу.

Пошуки зниклої футбольної команди тривали дев'ять днів.

2 липня, підлітків виявили британські дайвери Джон Волант і Рік Стантон. У Воланта була з собою відеокамера, на яку він записав момент зустрічі.

Їх знайшли на відстані приблизно 4 км від входу до печери. Всі 13 людей живі і майже неушкоджені, хоча дуже ослаблені, оскільки провели дев'ять днів в темряві і без їжі.

Групі почали доставляти їжу, кисневі балони та інші припаси.

Під час операції загинув дайвер - колишній військовослужбовець ВМС Таїланду. Старшина Саман Гуна доставив дітям балони з киснем, а сам втратив свідомість на зворотному шляху.

До пошуку зниклої групи прикута увага всього світу, у таборі працює понад тисяча людей.

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