Подія не для вразливих: в Іспанії стартував відомий фестиваль биків
В іспанській Памплоні стартував відомий фестиваль биків, п'ятеро людей вже отримали поранення.
Фестиваль розпочався увечері в суботу - цей день під час заходу завжди найнебезпечніший.
Того ж дня, за інформацією Червоного Хреста, один з биків проколов рогами людину, ще четверо отримали різні травми від падінь.
Відстань забігу - 875 метрів, він триває приблизно дві з половиною хвилини. У заході беруть участь близько 2 тис. людей.
За даними влади Памплони, щороку впродовж фестивалю сотні людей отримують травми і мало хто звертається за лікуванням.
Найпоширенішими є падіння та подряпини.
З 1910 року, коли стартував фестиваль, загинуло 16 людей. Найтрагічнішими були 1947 та 1980 роки, коли померли по двоє учасників.
Остання смерть на цьому заході була зафіксована у 2009 році.
Більшість бігунів на фестивалі - чоловіки, жінкам дозволили брати участь з 1974 року.
Цьогорічний фестиваль проходить на фоні акцій протесту проти сексуального насильства щодо жінок.
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