В іспанській Памплоні стартував відомий фестиваль биків, п'ятеро людей вже отримали поранення.

Фестиваль розпочався увечері в суботу - цей день під час заходу завжди найнебезпечніший.

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Того ж дня, за інформацією Червоного Хреста, один з биків проколов рогами людину, ще четверо отримали різні травми від падінь.

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Відстань забігу - 875 метрів, він триває приблизно дві з половиною хвилини. У заході беруть участь близько 2 тис. людей.

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За даними влади Памплони, щороку впродовж фестивалю сотні людей отримують травми і мало хто звертається за лікуванням.

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Найпоширенішими є падіння та подряпини.

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З 1910 року, коли стартував фестиваль, загинуло 16 людей. Найтрагічнішими були 1947 та 1980 роки, коли померли по двоє учасників.

Остання смерть на цьому заході була зафіксована у 2009 році.

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Більшість бігунів на фестивалі - чоловіки, жінкам дозволили брати участь з 1974 року.

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Цьогорічний фестиваль проходить на фоні акцій протесту проти сексуального насильства щодо жінок.

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