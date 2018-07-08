Вакцина проти ВІЛ показала обнадійливий результат на людях

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Клінічні результати вакцини проти ВІЛ, яка має захистити людину від різних його штамів, продемонструвала обнадійливі результати.

Результати випробувань нового препарату опублікував науковий журнал Lancet.

В матеріалі мова йде про те, що вакцина викликала правильну реакцію імунної системи всіх 393 учасників випробовувань. Вона також допомогла захистити мавп від вірусу, схожого на ВІЛ.

Тепер необхідно провести подальші випробовування та вияснити, чи здатна вона захистити від ВІЛ людину.

У світі з ВІЛ/СНІД живе приблизно 37 млн людей. Кожен рік з'являється близько 1,8 млн нових випадків.

Дослідження провели у 2015-2016 роках, а в липні 2017 року вчені розповіли світу про його результати.

Наразі опублікували ключові дані на ранній стадії, пояснили в підприємстві Johnson & Johnson, дочірня компанія якого Janssen Pharmaceutical Companies і розробила вакцину.

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Не дивлячись на те, що лікування ВІЛ з кожним роком стає ефективнішим, досі про вакцину проти цього вірусу лише мріяли.

Створення такого препарату стало справжнім викликом для вчених, в тому числі через те, що в цього вірусу багато штамів.

Він вміє мутувати для уникнення атаки імунної системи, тому людина не може виробити до нього імунітет.

Нова, так звана мозаїчна вакцина складається з білків різних штамів цього вірусу, тому в ідеалі має стати універсальним захистом.

Це - рандомізоване та контрольоване дослідження із застосуванням плацебо, що вважається стандартним методом в медицині.

Вчені перевірили різні варіанти вакцини на здорових учасниках віком від 18 до 50 років, не заражених на ВІЛ.

Вони з різних країн - США, Руанда, Уганда, ПАР та Таїланд. Кожен проходив курс вакцинації протягом 48 тижнів.

Всі види вакцин були ефективними та безпечними для пацієнтів.

В паралельному дослідженні вчені вакцинували макак проти вірусу, схожого на ВІЛ.

Ця вакцина захистила переважну більшість піддослідних мавп.

Професор Гарвардської медичної школи Ден Барук, який очолював це дослідження, каже. що поки рано робити висновки про здатність вакцини запобігати зараженню.

"Здатність спровокувати специфічну реакцію імунної системи не означає, що вакцина обов'язково захистить людину від інфікування ВІЛ", - пояснює вчений.

Однак, результати останнього дослідження обнадійливі і вчені планують випробувати вакцину на 2600 жінках на півдні Африки.

Це не перша вакцина проти ВІЛ, яку тестують на людях. Наприклад, одну з попередніх випробували в Таїланді і вона показала зниження рівня зараження майже на третину.

Проте цього замало для її широко застосування.

Доктор Майкл Брейді, медичний директор Terrence Higgins Trust, вважає, що поспішати з висновками не варто, хоча надія є.

За його словами, на цей час існують такі ефективні способи профілактики зараження, як контрацепція та антивірусна терапія, яка запобігає розповсюдженню інфекції.

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