У ДТП в Росії загинули українці

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Внаслідок ДТП у російському місті Орел загинули двоє українців, ще четверо - травмовані. Інформацію про це підтвердив представник українського МЗС Василь Кирилич.

"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України", - розповів заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, якого цитує агенція УНІАН.

За його словами, постраждалих доправили до лікарні, консульство допомагає їм.

Консул також працює з рідними загиблих щодо перевезення тіл.

Російські медіа повідомили, що аварія сталася на об'їзній дорозі Орла, де мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою.

Передають також, що загиблі - чоловік і жінка. Більше подробиць про них поки що немає.