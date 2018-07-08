"Безпрецедентна" повінь в Японії - загинули понад 60 людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затоплені будинки у префектурі Окаяма

Щонайменше 64 людини загинули і ще понад 40 зникли безвісти внаслідок повеней і зсувів у західній частині Японії. Рівень води піднімався так швидко, що деякі люди не встигали вибратися з дому. Декого живцем поховало під шаром води і бруду.

Влада країни назвала погодні умови "безпрецедентними" і заявила: "Ми ще ніколи не бачили такого дощу як цей".

Більшість жертв зареєстрували у префектурі Хіросіма, де від четверга не припиняються зливи. Від повені постраждали сотні будинків, приблизно півтора мільйона жителів отримали від влади наказ залишити своє житло в інтересах безпеки.

Ще три мільйони отримали рекомендації влади про евакуацію.

"Ситуація, що склалася, вкрай небезпечна", - заявив представник Японської метеорологічної агенції.

Влада Японії каже, що потенційно ця повінь може стати найсильнішим стихійним лихом за багато десятиліть.

За словами прем'єр-міністра Сіндзо Абе, рятувальники почали перегони з часом у спробі врятувати і евакуювати постраждалих.

Копирайт изображения PA Image caption Найбільше від води постраждала Хіросіма

Уряд Японії утворив спеціальний штаб для боротьби з надзвичайною ситуацією, що керує 54 тисячею рятувальників, пожежних, військових і поліціянтів, яких відрядили до найбільш постраждалих районів на південному заході і заході країни.

Справжній потоп

Дощі почалися наприкінці минулого тижня, коли до сезонного дощового фронту приєдналися опади тайфуну.

Потоки вологого теплого повітря з боку Тихого океану посилили ефект, створивши погодні умови, близькі до тих, що рівно рік тому викликали повінь на південному заході Японії і призвели до загибелі десятків людей. За даними JMA, дощовий фронт занадто довго залишався на одному місці.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато доріг знищені внаслідок зсувів

Зараз в низці районів дощі припинилися, і вода стала спадати. У п'ятницю частково відновили рух швидкісних поїздів, проте в чверті японських префектур залишається в силі попередження про можливі зсуви.

У трьох префектурах острова Сікоку в понеділок очікують до 300 міліметрів опадів, а в місті Мотояма за 600 кілометрів від Токіо у ніч з п'ятниці на суботу випало 583 міліметри опадів.

Копирайт изображения PA Image caption До рятувальних операцій залечені поліція, пожежні і військові

Хоча влада Японії завжди пильно стежить за прогнозами погоди і заздалегідь попереджає жителів про небезпеку, щільність забудови в країні така висока, а в гірській місцевості збудовано так багато житла, що будь-яке стихійне лихо загрожує обернутися трагедією.

Почасти фахівці звинувачують в цьому післявоєнну політику уряду, коли було дозволено вирубати старі ліси на багатьох гірських ділянках.

Вирубки засадили новими деревами, коріння яких не здатні ефективно утримувати ґрунт під час повеней, що призводить до зсувів.