У кількох областях України оголосили надзвичайний рівень загрози пожеж

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ДСНС оголосила надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку у низці українських областей.

Зокрема, 8-9 липня ситуація буде небезпечною у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей.

На Київщині у ті ж дні переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

В Українському гідрометцентрі зазначили, що у найближчі кілька днів слід очікувати спеку майже по всій території України.

Згідно з прогнозом, по всій Україні, окрім Чернівецької області, температура вдень коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла.

Водночас, починаючи з понеділка, на заході прогнозують і грозові дощі.

В ДСНС наголосили, що найближчими днями на рiчках басейнiв Прута та Сiрету у межах Iвано-Франкiвської області очiкують підйому рiвнiв води на 20-70 сантиметрів над фактичними рiвнями станом на 8:00 6 липня.

"При дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - ідеться у повідомленні служби.