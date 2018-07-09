Померла британка, отруєна "Новачком": почали розслідування про вбивство

44-річна британка Дон Стерджесс, яку госпіталізували 30 червня у місті Еймсбері неподалік Солсбері після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", померла у неділю ввечері.

Тепер справу про отруєння розслідують як вбивство.

Слідство очікує на результати розтину тіла.

45-річний Чарлі Роулі, який також отримав дозу отрути, залишається в критичному стані, повідомили у Скотленд-Ярді.

Слідчі все ще встановлюють, як саме сталося отруєння, однак вони вже стверджують, що обоє контактували з предметом, який містив "Новачок" руками.

У померлої Дон Стреджесс залишилося троє дітей.

Аналіз

Кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер

Робочою версією є те, що пара заразилася, коли торкнулася чогось, що містило отруту, залишену після березневого нападу на Сергія та Юлію Скрипаль.

Смерть Дон Стреджесс - британської громадянки на британській землі - тепер перетворює розслідування на справу про вбивство - з усіма її дипломатичними та безпековими наслідками.

Британія звинувачує Москву у першому нападі в березні й стверджує, що немає іншої правдободіної версії того, що сталося, окрім як замах Кремля на вбивство.

Росія заперечує будь-яку свою причетність, й натомість припускає, що насправді це все дії слабкого британського уряду, щоб підірвати успіх Чемпіонату світу з футболу, який зараз проходить у РФ.

В наступні дні очікують подальші взаємні звинувачення.

Що сталося у Еймсбері?

Копирайт изображения Facebook Image caption Пара торкалася зараженого "Новачком" предмета руками, стверджують слідчі

Пані Стерджесс знепритомніла у своєму буднику 30 червня. Пізніше того ж дня погано стало і пану Роулі.

У поліції кажуть, що спершу запідозрили, що пара вжила заражений героїн чи кокаїн, утім пізніше це не підтвердилося.

Аналізи у військовій лабораторії "Портон Даун" показали, що пара була отруєна нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Поліція тоді обгородила усі місця, які пара часто відвідувала до інциденту - у Еймсбері і сусідньому Солсбері.

Зараз правоохоронці стверджують, що загальної загрози населенню цих міст немає, однак вони все одно закликають людей не чіпати підозрілі та незвичні предмети, такі як голки, шприці, контейнери.

"Новачок" у Солсбері

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Містечко Еймсбері знаходиться за 15 км від міста Солсбері.

4 березня цього року колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньку Юлію знайшли непритомними на лавці у міському парку Солсбері.

Раніше Росія ув'язнила Сергія Скрипаля за шпигунство для британської розвідки, проте його звільнили в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.

Британія звинуватила у отруєнні Росію. Аналізи британських і незалежних лабораторій встановили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом. Більше сотні російських дипломатів вислали країни Заходу, Росія вдалася до дзеркальних заходів.

Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".

За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.

Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію зокрема перед чемпіонатом світу з футболу, який зараз триває у РФ.