Джастін Бібер заручився з племінницею Алека Болдуіна

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Поп-співак Джастін Бібер заручився з американською моделлю і телеведучою Хейлі Болдуін.

Хейлі 24 роки, вона племінниця знаменитого актора і режисера Алека Болдуїна, володаря премій "Еммі" та "Золотий Глобус", - дочка його молодшого брата Стівена, також актора, але менш відомого.

Хейлі Болдуін у травні 2017 року очолила список найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а у листопаді минулого року отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" на церемонії FN Achievement Awards 2017.

Дівчина почала кар'єру в 2014 році й з того часу встигла з'явитися на обкладинках журналів Harper's Bazaar, Vogue, Glamour та інших модних видань.

Копирайт изображения Reuters Image caption У світі моди Хейлі Болдуін відома не менше, ніж Джастін Бібер - в світі поп-музики

У Хейлі багато контрактів з відомими брендами, зокрема Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana і Ralph Lauren.

Джастін Бібер і його наречена - ровесники, у 2015-2016 роках у них вже був роман, але тоді пара розійшлася. Джастін повернувся до співачки Селени Гомес, з якою зустрічався та розлучався кілька разів за останні п'ять років.

Про те, що Бібер і Гомес з черговий раз розлучилися, а співак знову зустрічається з Хейлі Болдуін, стало відомо зовсім недавно, в червні цього року.

А вже на початку липня в одному з ресторанів на Багамських островах Бібер зробив Хейлі пропозицію.

Як повідомляє TMZ, охорона співака попросила відвідувачів ресторану прибрати телефони, перш ніж Бібер попросив руки Болдуін.

Реакція батьків нареченої поки не відома, але батько і мати нареченого через соцмережі висловили радість за майбутніх молодят.

"Гордий - це м'яко сказано! З нетерпінням чекаю продовження!" - написав батько нареченого Джеремі Бібер в Instagram.