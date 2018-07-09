Українська письменниця отримала премію у 25 тисяч євро

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Українська письменниця Тетяна Малярчук отримала одну з найпрестижніших премій німецькомовної літератури - Інґеборґ Бахманн.

"2018 - премія Інґеборґ Бахманн. Я ніколи не забуду цей божевільний день. Новий етап. Нова я", - написала письменниця у Facebook.

Тетяна Малярчук - українська письменниця, яка з 2011 року мешкає в Австрії, а з 2014 року пише твори ще й німецькою мовою.

У 2016 році її роман "Забуття" отримав премію Книга року ВВС.

Посол України в Австрії Олександр Щерба привітав пані Малярчук з перемогою.

Премія Інґеборґ Бахманн заснована 1977 року та вручається щорічно на літературному фестивалі в австрійському місті Клагенфурт.

Грошовий еквівалент премії, присудженої пані Малярчук становить 25 тисяч євро.

Письменниця отримала премію за твір "Жаби в морі"(Frösche im Meer).

Як повідомляється на сайті премії, Тетяна Малярчук зачепила в ньому тему втрати інтересу молодого покоління до своїх родичів похилого віку, проблеми соціальної нерівності та ксенофобії у суспільстві.

У коментарі Читомо, письменниця розповіла, що німецьку мову почала вивчати 2011 року. Раніше пані Малярчук писала німецькою мовою лише невеликі колонки на сайт газети Die Zeit, тому "Жаби в морі" стали її художнім дебютом.

"Я написала оповідання (більше про нього поки що говорити не можна, хоча ідея перекласти його українською є) і надіслала члену журі, літературному критику Штефану Ґмюндеру. Таких текстів кожен член журі отримує близько 150. Це велика несподіванка і радість, що Штефан Ґмюндер обрав мене", - зазначила вона.