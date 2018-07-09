В Африці закінчилася війна, що тривала 20 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Напередодні підписання декларації в Римі пройшла спільна демонстрація ефіопської та еритрейської діаспор, які раділи примиренню

Лідери Ефіопії та Еритреї підписали декларацію, яка проголошує, що "стан війни, який існував між двома країнами, закінчився".

Так завершився один із найкривавіших міждержавних конфліктів у Африці.

Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед та президент Ефіопії Ісайяс Афеверкі заявили про підписання декларації під час зустрічі у понеділок.

Лідери країн погодилися з тим, що "започаткована нова ера миру та дружби". Про це повідомив у Twitter міністр інформації Еритреї Йємане Гебре Мескель.

Копирайт изображения @hawelti Image caption Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед (зліва) та президент Еритреї Ісайяс Афеверкі

Еритрея - колишня італійська колонія, яку в 1941 році звільнили від італійських військ британці. 1952 року вони передали її до складу Ефіопії.

На території Еритреї не припинялася партизанська війна проти ефіопського уряду, і в 1993 році, після поразки ефіопського комуністичного режиму, країна отримала незалежність.

Незабаром відносини двох країн зіпсувалися, що було ударом по ефіопській економіці - місцеві підприємства вели торгівлю через еритрейські порти.

В травні 1998 року Еритрея розпочала війну проти Ефіопії за спірні території в прикордонному регіоні Бадме.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протягом 20 років прикордонні райони Еритреї та Ефіопії були зоною протистояння

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жертвами війни стали десятки тисяч людей з обох сторін

Копирайт изображения Getty Images Image caption Десятки тисяч цивільних стали біженцями

Активні бої у регіоні тривали понад два роки, до червня 2000 року, й забрали десятки тисяч життів з обох країн. Еритрейський президент Ісайяс Афеверкі визнав загибель 19 тисяч еритрейських солдат під час війни. Згідно з оцінками International Crisis Group, кількість жертв з обох сторін становила 70-100 тисяч людей.

Мирний договір між двома країнами, укладений у грудні 2000 року за посередництва Алжиру, так і не був реалізований.