У Британії хрестили принца Луї

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У Британії пройшла церемонія хрещення маленького принца Луї - третьої дитини третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських.

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький Філіп пропустили цю подію. У Букінгемському палаці запевнили, що це не через проблеми з здоров'ям.

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Принца, якому 11 тижнів, хрестив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Церемонія пройшла в королівській каплиці палацу святого Джеймса.

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На відео, яке розмістив Кенсінгтонський палац у Twitter, видно, як Кейт тримає Луї. Він спокійно спить на її руках.

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Вона описала стан свого сина, як "дуже розслаблений та спокійний", та сказала усміхаючись священику: "Я сподіваюся, він таким і залишиться".

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Принц Луї відтепер має шість хрещених батьків.

Це - друзі принца Вільяма Гай Пеллі, Ніколас ван Куцем та Гаррі Обрі Флетчер. Також серед хресних - дружина близького друга Вільяма Джеймса Міда леді Лаура Мід, подруга Кейт Ханна Картер та кузина Кетрін Люсі Міддлтон.

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