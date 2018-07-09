Переможець "Золотого Букера": "Це не найкраща книга"
"Золоту премію Мен-Букер" отримала книга "Англійський пацієнт" Майкла Ондатже.
Переможця оголосили на святкуванні 50-річчя премії "Мен-Букер".
Із 51 її лауреата судді обрали по одному кандидату на десятиліття. А найкращого з цього короткого списку визначили публічним голосуванням.
Ондатже отримав Букерівську премію в 1992 році.
Суддя Каміла Шамзі сказала, що це "той рідкісний роман, який проникає просто в душу".
Сам письменник, отимуючи нагороду, сказав: "Я ні на секунду не вірю, що це найкраща книга у цьому списку - чи будь-якому іншому, укладеному з букерівських романів".
Він також додав, що на результати "можливо, дещо вплинула" оскароносна екранізація, у якій знялися Рейф Файнз, Жульєтт Бінош і Крістен Скотт Томас.
У 2008 році "Букер" також визначив найкращу книгу за 40 років свого існування.
Тоді нагороду отримали "Опівнічні діти" Салмана Рушді.