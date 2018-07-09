Борис Джонсон звільнився з поста міністра закордонних справ Британії

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Борис Джонсон пішов у відставку з поста міністра закордонних справ Великої Британії.

Це друга за день відставка в кабінеті міністрів. Вранці про свій відхід заявив міністр у справах "брекзита" Девід Девіс.

Про відставку пана Джонсона стало відомо за півгодини до звернення прем'єра Терези Мей до членів парламенту. Вона мала повідомити про план виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишилився незадоволений.

У заяві Даунінг-стріт уточнили, що прем'єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з поста міністра закордонних справ удень.

"Офіційно про це буде оголошено пізніше. Прем'єр-міністр дякує Борису за виконану роботу", - повідомили в уряді.

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