Nissan визнала, що підробляла тести вихлопних газів у Японії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Nissan обіцяє, що подібних інцидентів більше не буде

Компанія Nissan визнала, що виявила сфальсифіковані дані про викиди шкідливих газів автомобілів на більшості своїх заводів у Японії.

Там не повідомляють про кількість таких автомобілів, але кажуть, що тести на вміст шкідливих газів у вихлопах і на економію споживання пального проходили з відхиленнями від процедур.

У компанії заявили, що висновки інспекторів ґрунтувалися на перекручених результатах тестів. Там пообіцяли провести розслідування.

Крім того Nissan обіцяє вжити заходів, аби подібне не повторювалося.

Nissan не повідомляє, чи виявляли подібну практику на підприємствах в інших країнах, окрім Японії.

Але заявляє, що провела повторну перевірку вихлопів, ґрунтуючись на надійних даних, і дійшла висновку, що всі її автомобілі, крім спортивного GT-R, цілком відповідають японським стандартам. Чим GT-R відрізняється від інших автомобілів, не пояснили.

Аналіз

Джонт Блум, кореспондент BBC з питань бізнесу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тести вихлопних газів проводили співробітники, які не володіли належною кваліфікацією

Це момент, який підриває репутацію Nissan, але можна зробити висновок, що рішення фальсифікувати тести ухвалило не керівництво компанії.

У випадку з компанією Volkswagen бортовий комп'ютер автомобілів був запрограмований, аби визначати, чи працює автомобіль у звичайному режимі чи його тестують. В іншому випадку машина перемикалася на "чистіший" режим, аби відповідати екологічним вимогам.

Nissan, з іншого боку, могла погано проводити подібні тести. Процедури не відповідали регламенту, і в результаті дані доводилося підганяти під потрібні параметри.

Все не так погано, як у Volkswagen, але все ж викликає подив. Порушення під час тестування були на всіх заводах компанії у Японії, крім одного, тому мова не може йти про якісь витівки окремої групи недобросовісних працівників.

Nissan досі розслідує обставини цієї справи, і, ймовірно, незабаром можуть з'явитися якісь нові подробиці. Дивно, що компанія стверджує, ніби майже всі її автомобілі відповідають вимогам щодо чистоти викидів.

Якщо скандал на цьому і закінчиться, то в Nissan зможуть стверджувати, що зробили помилку через недогляд, на відміну від Volkswagen, яка свідомо підробила результати.

Перевірка безпеки

У понеділок котування Nissan впали більш ніж на 4,5% після того, як компанія попередила інвесторів про плани оприлюднити заяву про проблеми з тестуванням вихлопних газів.

У 2017 році Nissan відкликала 1,2 млн автомобілів у Японії після того, як регулятори заявили, що результати перевірки безпеки автомобілів цього типу не відповідали нормам.

Подальше розслідування причин невідповідності державним стандартам виявило проблеми з тестуванням вихлопних газів.

Цьому передував грандіозний скандал з підробкою даних тестування вихлопів дизельних автомобілів компанії Volkswagen.

У червні VW оштрафували в Німеччині на один мільярд євро за продаж у період між 2007 і 2015 роками понад 10 мільйонів автомобілів, на яких установили програмне обладнання, аби обманювати тести.