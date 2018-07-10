Смертоносні зливи в Японії: 126 загиблих, 2 млн евакуйованих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Остання подібна повінь сталася в країні в 1982 році. Тоді загинуло близько 300 людей

Щонайменше 126 людей загинули через повені і зсуви, викликані сильними зливами, у західній Японії, повідомляє уряд країни.

Це найбільш смертоносна повінь в Японії за останні 30 років.

Рятувальники намагаються знайти вцілілих у масивах ґрунту, що зійшли через дощі. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Копирайт изображения AFP Image caption 70 тис. рятувальників працюють в Японії

Через ріки, які вийшли з берегів, евакуювали близько двох мільйонів людей.

"Я попросив мою родину приготуватися до найгіршого", - каже 38-рінчий Косуке Кьохара, який розшукує свою сестру і двох її синів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потоки води і зсуви ґрунту перевертають автомобілі, руйнуть будинки

Прем'єр країни Сінзо Абе скасував свої закордонні поїздки через затоплення країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затоплені тисячі будинків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влада попереджає про можливі нові дощі і зсуви

Для деяких найбільш постраждалих районів, включаючи префектуру Окаяма, загроза повені все ще залишається в силі.

Проте протягом найближчих днів очікується більш спокійна погода, що, ймовірно, допоможе рятувальникам.