Смертоносні зливи в Японії: 126 загиблих, 2 млн евакуйованих
Щонайменше 126 людей загинули через повені і зсуви, викликані сильними зливами, у західній Японії, повідомляє уряд країни.
Це найбільш смертоносна повінь в Японії за останні 30 років.
Рятувальники намагаються знайти вцілілих у масивах ґрунту, що зійшли через дощі. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Через ріки, які вийшли з берегів, евакуювали близько двох мільйонів людей.
"Я попросив мою родину приготуватися до найгіршого", - каже 38-рінчий Косуке Кьохара, який розшукує свою сестру і двох її синів.
Прем'єр країни Сінзо Абе скасував свої закордонні поїздки через затоплення країни.
Для деяких найбільш постраждалих районів, включаючи префектуру Окаяма, загроза повені все ще залишається в силі.
Проте протягом найближчих днів очікується більш спокійна погода, що, ймовірно, допоможе рятувальникам.