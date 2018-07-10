Міграційний скандал в США: однорічного малюка судили без батьків

Копирайт изображения EPA Image caption В США судять дітей мігрантів

У США відбувся суд у міграційних справах над однорічною дитиною без присутності батьків. Малюк пив молоко з пляшки, грався з маленьким м'ячем, а під кінець слухань голосно розплакався.

Суд розглядав право дитини перебувати на території США. В результаті ухвалили рішення про виїзд з країни. Дитину відправлять в Гондурас, куди вже депортували батька малюка.

Суддя, який розглядав справу сказав, що ніяковіє, коли йому доводиться питати у адвоката, чи розуміє його підзахисний суть справи.

"Мені соромно задавати таке питання, тому що я не знаю, кому ви будете це пояснювати. Тільки якщо не припустити, що однорічна дитина може засвоїти закон про міграцію", - сказав суддя Джон Річардсон адвокатам.

Крім цього хлопчика, в той день в суді штату Аризона без батьків відбувся суд щодо ще кількох дітей. Один з них у відповідь на питання про вік показав п'ять пальців.

У США з травня триває скандал у зв'язку з розлученням сімей, затриманих при нелегальному перетині кордону.

Копирайт изображения THE WASHINGTON POST Image caption Політика затримання родин на американському кордоні та відділення батьків від дітей діє з початку травня

За новими правилами, які ввела адміністрація Дональда Трампа, дітям з мігрантських сімей, розлученим з батьками при спробі потрапити в США, не призначають адвокатів. Вони змушені самі представляти себе в суді, часто не знаючи англійської мови, заявили правозахисники з техаської НКО Texas Civil Rights Project.

Як розповів представник НКО Карлос Гарсія, процеси у справах мігрантів можуть тривати кілька місяців - після суду у кримінальній справі за статтею про незаконне проникнення в країну багато мігрантів подають заявку про отримання притулку, рішення щодо якого ухвалюється ще два-три місяці.

Протягом цього часу дорослих і дітей утримують в різних міграційних центрах.

Щодо дітей, які незаконно переходять кордон США, кримінальних справ не порушують, але можуть відкрити справу за міграційною статтею. В цьому випадку діти змушені самі представляти себе в суді.

Політика затримання сімей на американському кордоні та відділення батьків від дітей діє з початку травня, за цей час в міграційних центрах для "осіб ніжного віку" - так їх називають у США - опинилися близько двох тисяч дітей.

Ізоляційні центри є переобладнаними складами або супермаркетами. На одній з фотографій, поширених Митно-прикордонною службою США, видно, що дорослі мігранти сидять на лавочках у просторі, обгородженому металевою сіткою. Журналісти кажуть, що діти утримуються в схожих умовах.

Політику роз'єднання дітей на кордоні критикують в усьому світі. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді сказав ВВС, що політика "нульової терпимості" до мігрантів є неприйнятною, припинити її закликав комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

Папа римський Франциск назвав поділ сімей "таким, що суперечить католицьким цінностям" і "аморальним". "Популізм - це не рішення", - сказав голова католицької церкви.

Дональд Трамп у відповідь на критику написав 18 червня, що США "не стануть табором для мігрантів і не перетворяться в притулок для біженців".