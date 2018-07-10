Як почуваються після печер врятовані діти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діти залишалися в печерах понад два тижні

Перші вісім врятованих з печери дітей почуваються добре, повідомила влада Таїланду. Восьмеро хлопчиків перебувають у гарному фізичному і психологічному стані.

Дітей, яких після печери відразу доставили до лікарні, обстежили лікарі, взяли аналізи крові, провели рентген.

У двох виявили запалення легень. Вони будуть під наглядом лікарів ще щонайменше сім днів. Діти провели під землею у печері понад два тижні.

Решту групу сподіваються врятувати у вівторок. Четверо підлітків і їхній тренер залишаються глибоко в печері на півночі Таїланду.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Із печерного комлексу Тхам Луанг витягли перших дітей.

Першу групу дайвери витягли з затопленої печери у неділю, ще чотирьох у понеділок.

Коли їх тільки привезли до лікарні, у декого з хлопчиків була низька температури, у одного з них слабкий пульс, але зараз вони вже відновились.

"Всі вісім мають хороше самопочуття, жодної лихоманки ... всі в хорошому психічному стані", - заявив на прес-конференції представник Міністерства охорони здоров'я Таїланду Єсада Чокедамронсук.

Копирайт изображения Reuters Image caption Госпіталь, куди привезли дітей

Спочатку дітей годували харчовими та енергетичними гелями, але зараз вони вже можуть переварювати їжу. Деякі хлопчики вже побачили своїх батьків, але тільки через скло.

Результати аналізів мають надійти за кілька днів. Якщо жодних інфекцій не буде виявлено, батькам дозволять відвідати дітей. Правда, при цьому вони будуть у захисному одязі і їм дозволять підійти не ближче, ніж на два метри.

Діти весь час носять окуляри від сонця. Вони мають захистити їхні очі після двох тижнів перебування у темряві.

Як рятували дітей?

Команда з 90 професійних дайверів - 40 з Таїланду і 50 з закордону працюють у системі печер для порятунку дітей.

Вони проводять дітей через вузькі проходи з замуленою водою і слизькими виступами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри знайдених дітей в Таїланді

Шлях до місця дітей і назад, є складним і небезпечним навіть для дуже досвідчених дайверів. Один з них загинув кілька днів тому.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У рятувальній операції у Таїланді беруть участь дайвери з України.

По дорозі потрібно занурюватись у воду, забиратись на гори, йти по коліна у мулі, маючи на обличчя маски для дихання. Одну дитину супроводжує по два дайвери, які тягнуть на собі балони з киснем.

Копирайт изображения ВВС

Найскладніша ділянка на половині дорозі являє собою настільки вузький прохід, що дайверам доводиться знімати балони з киснем і проштовхувати їх вперед.

Хлопчики віком від 11 до 16 років і їхній 25-літній тренер зникли ще 23 червня.

За попередньою інформацією, вони зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, який заблокував їм вихід. Вони знайшли прилисток за 4 км від входу печери, де їх у понеділок знайшли британські дайвери.

Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються протягом сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.