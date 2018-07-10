У Києві прощаються з Левком Лук'яненком

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Прощання з дисидентом, радянським політв'язнем, колишнім депутатом Левком Лук'яненком проходить у Клубі Кабміну.

Попрощатися з паном Лук'яненком прийшли його рідні, друзі, українські політики і громадські діячі, спікер Андрій Парубій, очікуються перші особи держави.

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Після церемонії відбудеться відспівування у Володимирському соборі.

Поховають Левка Лук'яненка на Байковому кладовищі у Києві.

Левко Лук'яненко помер 7 липня після тривалої хвороби. Йому було 89 років.

За антирадянську діяльність та прагнення до незалежності України Левка Лук'яненка на початку 60-х років засудили до смертної кари, яку потім замінили на багаторічне ув'язнення.

Загалом у радянських таборах Лук'яненко провів понад 25 років.

Копирайт изображения ВВС Image caption На прощанні з Левком Лук'яненком стоїть столик РУНВіри (Рі́дна Українська Національна Віра). Роздають книги Лук'яненка "за пожертви, скільки не жалко на відродження рідної української віри"

Він був серед засновників Української гельсінської групи, а на перших демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. І саме він написав Акт проголошення незалежності.

Президент Петро Порошенко назвав Левка Лук'яненка "символом незламності українського духу". Прем'єр Володимир Гройсман також висловив свій жаль через смерть "людини, яка все життя присвятила служінню України", як він сам назвав Лук'яненка.