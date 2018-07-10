"Слава Україні" проти ФІФА: як українці помстились у Facebook за Віду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Домагой Віда святкує взяття воріт збірної Росії

Українські користувачі Facebook на знак протесту проти дій ФІФА і покарання гравця Хорватії Домагоя Віди за фразу "Слава Україні" почали масово ставити негативну оцінку сторінці організації у соцмережі.

Після ночі флешмобу сторінка ФІФА у Facebook вже має 153 тисячі негативних оцінок із загалом 265 тисяч. Її середній рейтинг впав до 1,1 бала з п'яти можливих.

При цьому загалом кількість оцінок у співвідношенні до всіх користувачів, які читають сторінку, досить мала. Офіційну ФБ-сторінку організації вподобали та слідкують за нею 4 мільйона користувачів.

Адміністратори сторінки ФІФА наразі не блокують можливість ставити оцінки у межах флешмобу, хоча мають таку можливість.

"Слава Україні" і Віда

Після перемоги над збірною Росії гравець Хорватії Домагой Віда, який відзначився голом у матчі, передав привіт українцям вітанням "Слава Україні".

На відео з роздягальні разом з футболістом також був член делегації Хорватії Огнен Вукоєвич. Обидва тривалий час грали за київське "Динамо".

Це відео отримало надзвичайно негативну реакцію у Росії.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Художник Андрій Єрмоленко намалював нову карикатуру щодо ЧС-2018 в Росії

Член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свищев заявив ЗМІ, що "за такі речі треба карати".

На його думку, ФІФА повинна реагувати на "чіткий прояв націоналізму".

Після публікації відео дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді. Там вбачають у його зверненні політичний жест. Проте дискваліфікувати футболіста не стали.

Огнена Вукоєвича попередив сам хорватський футбольний союз, який виключив його зі складу офіційної делегації на ЧС-2018 та тренерського штабу.

Водночас Федерація футболу України направила до ФІФА звернення на захист Домагоя Віди, наполягаючи, що звернення "Слава Україні" - це просто вияв поваги до країни.

Копирайт изображения facebook.com Image caption За ніч до флешмобу долучились понад 150 тисяч людей

Деякі британські ЗМІ написали, що гасло "Слава Україні" є націоналістичним. У відповідь посольство України у Великій Британії у соціальних мережах повідомило, що вислів має інше значення - на кшталт "Нехай живе Франція" та "Нехай живе Королева".

Сам Домагой Віда пізніше пояснив, що у його словах не було політики.

"Ніякої політики. Це жарт. У мене там друзі з часів "Динамо" Київ, нічого іншого я на увазі не мав", - пояснив пан він.

ФІФА забороняє прояви політики та політичні гасла під час проведення турнірів під своєю егідою.

Українська атака на ФІФА

Ввечері 9 липня українські користувачі Facebook закликали долучитись до флешмобу на сторінці ФІФА - поставити негативну оцінку та написати "Слава Україні" та Glory to Ukraine.

"Провальна та корумпована організація", - написав на сторінці ФІФА міністр інфраструктури Володимир Омелян та поставив негативну оцінку.

Багато відомих та впливових українців також поставили негативні оцінки сторінці з коментарем Glory to Ukraine.

Копирайт изображения Facebook.com Image caption Інструкція з флешмобу

"Слава Хорватії", - додав член парламенту Олександр Бригинець.

До акції долучився заступник генпрокурора Євген Єнін, який займається закордонними зв'язками прокуратури.

Користувач Юрко Банзай просто написав "Боже, бережи Королеву" та поставив негативну оцінку.

Копирайт изображения facebook.com Image caption Міністр інфраструкутри Володимир Омелян жорстко відгукнувся про ФІФА

Андрій Єрмоленко - український художник та автор низки тематичних малюнків до ЧС-2018 року в Росії "футбол на крові" на підтримку бойкоту змагань у Росії, також відреагував на історію з Відою.

Його новий малюнок щодо Віди і його слів поширили десятки тисяч користувачів Facebook.

Інші у межах флешмобу просто подякував Домагою Віді за його слова.

До флешмобу на сторінці ФІФА також долучився мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий. На своїй сторінці у Facebook він взагалі запропонував включити гасло "Слава Україні!" в офіційну емблему збірної, щоб, можливо, уникнути подібних інцидентів у майбутньому.