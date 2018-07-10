Ердоган призначив зятя в уряд - ліра впала

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Реджеп Таїп Ердоган заявив, що призначає свого зятя Берата Альбайрака міністром фінансів Туреччини.

Це кадрове рішення негативно вплинуло на ринки на тлі побоювань через "свояцтво" у владі.

Пан Ердоган, якого переобрали на пост президента минулого місяця, пообіцяв "просунути країну вперед" з новими широкими повноваженнями.

Опоненти побоюються, що своїми діями президент знищить демократію в державі.

Країна за Ердогана відходить від парламентської системи правління та посади прем'єр-міністра, яка існувала з моменту заснування сучасної Туреччини 95 років тому.

Президент призначатиме міністрів та може втручатися у систему правосуддя країни.

У понеділок Ердоган склав присягу в турецькому парламенті та розповів про "новий старт для Туреччини".

"Ми залишаємо систему, яка в минулому коштувала нашій країні велику ціну у вигляді політичного та економічного хаосу", - сказав він.

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Кореспондент ВВС у Туреччині Марк Лоуен

Останні 95 років Туреччина була парламентською республікою, а Великі національні збори - серцем влади. Відтепер все змінилося.

З понеділка країна стала президентською республікою під могутньою владою Ердогана.

Отримавши перемогу на виборах, він очолив виконавчу владу, контролює армію та розвідку, може обирати верховних суддів.

Його прихильники кажуть про сильну політичну систему. Опоненти - про одноосібне керування та смерть турецької демократії.

Сьогодні Ердоган є найвпливовішим лідером країни з часів Ататюрка - засновника сучасної світської Туреччини, який бачив її частиною Заходу.

Проте нинішній президент поставив релігію центральним питанням та віддалився від Заходу.

В інаугурації Ердогана взяли участь лише кілька європейських лідерів - з Угорщини та Болгарії. Більшість приїхали з Африки та Близького Сходу, що свідчить про зміну геополітичних підходів.

Після появи новини про призначення президентом його зятя в уряд турецька ліра втратила 3% вартості.

Берат Альбайрак, 40-річний чоловік старшої доньки Ердогана, з 2015 року був міністром енергетики.

Під час виборів Ердоган скаржився, що різке падіння ліри в цьому році є "відкритою і чіткою операцією" проти Туреччини.

Також він анонсував, що міністром оборони країни стане генерал Гулузі Акар.

Мевлют Чавушоглу збереже посаду міністра закордонних справ.

У травні Ердогана переобрали президентом Туреччини, він набрав 53% голосів.

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