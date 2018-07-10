Перший магазин H&M в Україні відкриють 18 серпня

Копирайт изображения Getty Images

Перший магазин шведського бренду H&M відкриється в Києві 18 серпня, повідомляє сайт компанії.

Згідно з повідомленням, відкриття заплановано на 12 годину в торговельно-розважальному центрі Lavina Mall по вулиці Берковецька 6Д.

На сайті ТРЦ інформують, що окрім магазину одягу, відкриється магазин з товарами для дому H&M Home.

Площа магазину становитиме 2900 м².

Копирайт изображения Getty Images

За інформацією агентства УНІАН, в день відкриття магазин працюватиме з 12 до 22 години.

"Бренд вітатиме особливими шопінг-пропозиціями: перша людина в черзі отримає подарунковий сертифікат на 10000 грн, друга та третя - на 2000, наступні 1000 покупців - приємні знижки", - цитує агентство інформацію компанії.

H&M (Hennes&Mauritz) — шведський бренд одягу та косметики, історія якого починається ще в 1947 році.

Компанія має 3000 магазинів в 64 країнах світу.

Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.