Клуні потрапив в Італії у ДТП

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Актор Джордж Клуні потрапив у лікарню через незначні травми у ДТП.

Аварія за участі його скутера та автомобіля сталася на італійській Сардинії, де американський актор знімає серіал "Пастка-22" (Catch-22).

Офіційний представник міста Сассарі підтвердив ВВС, що Клуні дійсно потрапив у "невелику аварію", в актора незначні ушкодження.

Наразі він залишив лікарню.

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За попередньою інформацією, інцидент стався о 8 ранку після того, як голлівудський актор виїхав зі свого готелю на північ острова.

Італійське інформаційне агентство ANSA та місцеві газети пишуть про те, що відразу після ДТП Клуні швидко доставили до лікарні міста Ольбія.

Згідно з останніми повідомленнями, Клуні пошкодив коліно.

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Актор вже багато років живе в Італії, на озері Комо.

У 2014 році він одружився з юристкою Амаль Аламуддін.

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