Із печер Таїланду врятували вже 11 дітей

Копирайт изображения AFP Image caption 90 дайверів працює в печерах над порятунком дітей

Із затоплених печер на півночі Таїланду вивели на поверхню ще трьох хлопчиків, повідомляє Reuters.

Рятувальна операція триває, в печері залишилися ще одна дитина і тренер.

Від входу в печеру від'їхали три карети швидкої, передає кореспондент BBC Джонатан Гед.

Вони відвезуть їх на вертолітний майданчик, звідки дітей перевозять до лікарні.

Раніше у вівторок повідомляли, що фізичне та психічне здоров'я восьми хлопчиків, раніше визволених із печери, у нормі.

Копирайт изображения Facebook/Ekapol Image caption Діти були в печерах понад два тижні

Діти пройшли всі необхідні обстеження і здали аналізи.

Двох хлопчиків почали лікувати від легеневої інфекції. Вони пробудуть у лікарні як мінімум тиждень.

Копирайт изображения AFP Image caption Журналістів не пускають близько до печери

Влада розраховує, що усіх дітей витягнуть до кінця вівторка. Хлопчики були в печері з 23 червня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діти в школах Таїланду моляться за порятунок дітей

Як рятували дітей?

Над порятунком дітей у системі печер працює команда з 90 професійних дайверів - 40 тайських і 50 закордонних.

Вони проводять дітей через вузькі проходи з замуленою водою і слизькими виступами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри знайдених дітей в Таїланді

Шлях до місця перебування дітей і назад є складним і небезпечним навіть для дуже досвідчених дайверів.

Один із них загинув кілька днів тому.

Дітей навчили користуватися обладнанням аквалангістів, але в них не було жодного досвіду занурення, тому операція дуже ризикована.

Але один із експертів сказав в інтерв'ю ВВС, що вік дітей і їхня недосвідченість можуть зіграти і позитивну роль: діти, можливо, не в змозі повністю усвідомити небезпеку, яка підстерігає їх на шляху з печери.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У рятувальній операції у Таїланді беруть участь дайвери з України.

Дорогою потрібно занурюватись у воду, забиратися на підйоми, йти по коліна в мулі у масках для дихання.

Кожну дитину супроводжують по два дайвери, які несуть на собі балони з киснем.

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Найскладніша ділянка розташована на середині дорозі. Це прохід - настільки вузький, що дайверам доводиться знімати балони з киснем і проштовхувати їх вперед.

Хлопчики віком від 11 до 16 років та їхній 25-літній тренер зникли ще 23 червня.

За попередньою інформацією, вони зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, який заблокував їм вихід.

Вони знайшли прихисток на уступі серед води за 4 км від входу до печери. У понеділок їх знайшли там британські дайвери.

Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються під час сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.