З печери в Таїланді врятували всіх дітей

Копирайт изображения FACEBOOK/EKAPOL

12 дітей і їхнього тренера вивели з затоплених печер Таїланду. Вони провели під землею 17 днів.

Дитяча футбольна команда "Дикі кабани", хлопчики віком від 11 до 16 років та їхній 25-літній тренер, зникли ще 23 червня.

Команда тайського спецназу, відповідальна за проведення рятувальної операції, оприлюднила у Facebook заяву про те, що 12 кабанів і їхній тренер вийшли з печери.

Порятунок дітей привітали прем'єр Баританії Тереза Мей, речник канцлера Німеччини Ангели Меркель, президент США Дональд Трамп. Дітей, які є фанами британської команди "Манчестер Юнайтед", привітали футболісти цієї команди і запросили до свого стадіону.

Над порятунком дітей працювала команда з 90 професійних дайверів - 40 тайських і 50 закордонних.

За словами керівника рятувальної операції Наронгсака Осоттханакона, це була місія "команди об'єднаних націй". У ній взяли участь рятувальники і волонтери з Таїланду, Британії, Китаю, М'янми, Лаосу, Австралії, США, Японії і багатьох інших країн.

Дітей виводили з печер трьома партіями. У неділю першими з печер вивели найслабкіших хлопчиків, останнім вивели тренера.

Триває фінальна стадія операції - печеру залишають рятувальники і лікар, який був з дітьми.

Копирайт изображения AFP

З печер дітей вивозять на машинах швидких, а далі гелікоптер забирає їх до госпіталя.

Раніше у вівторок повідомляли, що фізичне та психічне здоров'я восьми хлопчиків, раніше визволених із печери, у нормі.

Діти пройшли всі необхідні обстеження і здали аналізи.

Двох хлопчиків почали лікувати від легеневої інфекції. Вони пробудуть у лікарні як мінімум тиждень.

Копирайт изображения ВВС Image caption Футбольну "Дикі кабани" команду врятовано

Діти вже у лікарні просили про хліб і шоколад. Спочатку медики годували їх спеціальним сумішами, щоб відновити їхні системи травлення. Сьогодні їм вперше дозволили ласощі.

"Ми сумуємо за домом і ми дуже щасливі", - заявили після порятунку діти, яких цитують рятувальники.

Батькам хлопчиків тільки сьогодні мали дозволити підійти до дітей у спеціальних захисних костюмах. До цього їм дозволили побачитись через скло. Медики перевіряють, чи немає в дітей інфекцій.

Як рятували дітей?

Рятувальники проводили дітей через вузькі проходи печер з замуленою водою і слизькими виступами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри знайдених дітей в Таїланді

Шлях до місця перебування дітей і назад був складним і небезпечним навіть для дуже досвідчених дайверів. Один із них, офіцер Саман Гунан, загинув кілька днів тому. Він ніс кисневі балони і знепритомнів.

Копирайт изображения AOT Bike Club Image caption Один з учасників рятувлаьної операції загинув

Дітей навчили користуватися обладнанням аквалангістів, але в них не було жодного досвіду занурення, тому операція була дуже ризикованою.

Але один із експертів сказав в інтерв'ю ВВС, що вік дітей і їхня недосвідченість могли зіграти і позитивну роль: діти не в змозі повністю усвідомити всю небезпеку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У рятувальній операції у Таїланді беруть участь дайвери з України.

Дорогою потрібно було занурюватись у воду, забиратися на підйоми, йти по коліна в мулі у масках для дихання.

Кожну дитину супроводжували по два дайвери, які несли на собі балони з киснем.

Копирайт изображения ВВС

Найскладніша ділянка розташована на середині дорозі. Це прохід - настільки вузький, що дайверам доводилось знімати балони з киснем і проштовхувати їх вперед.

За попередньою інформацією, діти зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, який заблокував їм вихід.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За порятунок дітей молились люди у всьому світі. На фото школа в Індії

Вони знайшли прихисток на уступі серед води за 4 км від входу до печери. У понеділок їх знайшли там британські дайвери.

Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються під час сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.

У таборі навколо печери працювали близько тисячі людей - вони готували їжу рятувальникам, чистили їхній одяг, прибирали, безкоштовно підвозили на автомобілях до печер.

В соцмережах за ці дні з'явилися тисячі повідомлень з закликами молитись за дітей, малюнки, як сміливі рятувальники рятують маленьких кабанів.

Раніше на сторінці спецназу оприлюднили фото диких кабанів з підписом, що сьогодні дикі кабани ввечері нарешті всі будуть разом.