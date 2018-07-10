Табір "Славутич" під Києвом закрили через отруєння дітей

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Табір "Славутич" закривають на час проведення лабораторних досліджень, повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган.

Вже 11 липня всіх дітей передадуть батькам.

Раніше Держпродспоживслужба заявила, що знайшла в таборі кишкову паличку та стафілокок.

2 липня 12 дітям, які там відпочивали, стало зле. Одна дівчинка досі в комі.

Закривають для досліджень

"Ми достроково закриваємо зміну в таборі і дозволимо поновити роботу тільки після того, коли будуть проведені повторні лабораторні дослідження і буде підтверджено лабораторним центром Держпродспоживслужби, що заклад придатний для надання оздоровчих послуг дітей", - сказав пан Горган BBC News Україна у вівторок.

За його словами, вже в середу, 11 липня, всіх дітей із табору передадуть батькам.

Також він повідомив, що одна дівчинка, яка відпочивала в цьому таборі, досі в тяжкому стані.

"На жаль, дівчинка у важному стані, стан стабільно важкий, вона в комі", - сказав керівник області.

Він додав, що ця ситуація дуже тривожна, оскільки перебування в комі так довго створює складні наслідки.

Кишкова паличка

Держпродспоживслужба провела обстеження табору й повідомила:

"Із 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок і патогенну флору в харчоблоку виявлено 10 позитивних результатів (33,3%)".

При цьому в самому таборі раніше заявляли, що його причетність до отруєння "не встановлена".

У "Славутичі" сталося "групове захворювання на харчову токсикоінфекцію", заявили у Держпродспоживслужбі.

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Там обстежили харчоблок і дев'ятьох людей із персоналу.

Усі п'ять проб води, які взяли у таборі - зі свердловини, харчоблоку, питного фонтанчика, басейна, бутильованої води - відповідають санітарним нормам. Ще чотири проби води досліджують.

У продуктах - біфідойогурті, молоці, ряженці патогенної флору не знайшли.

Раніше припускали, що діти могли отруїтися зіпсованим йогуртом.

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Керівництву дали припис, щоби порушення усунули.

У таборі заявили, що провели дезінфекцію харчоблоку та попросили повторно взяти проби на бактерії.

Зараз в санаторії перебувають близько 200 дітей. Зі скаргами на здоров'я більше ніхто не звертався.

Отруїлися 12 дітей

12 дітям, які відпочивали у приватному таборі "Славутичі", стало зле ще 2 липня.

11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту.

Одну дівчинку восьми років із сильним зневодненням доправили до лікарні, де вона впала в кому.

У Держпродспоживслужбі згодом повідомили, що в неї діагностували енцефаліт.

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм.

3 липня керівництво табору поширило заяву, де сказано, що причетність табору до отруєння - "не встановлена".

"Це дітки (отруєні дівчата. - Ред.), у яких особливий режим тренувань, важких фізичних навантажень та дієтичного харчування під наглядом тренера, з котрою приїхали дітки саме на тренувальні спортивні збори", - заявило керівництво табору.

У Київській ОДА раніше називали "Славутич" лідером дитячого оздоровлення у Київській області.

Відпочинок тривалістю 18 днів у липні в таборі коштує 15 500 грн.

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