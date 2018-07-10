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У французьких кафе, ресторанах і готелях продали до 4,6 млн пляшок іспанського рожевого вина під етикетками французького.

Такими є висновки Управління боротьби з шахрайством Франції після перевірки, яка тривала два роки.

Таке масштабне викриття може розлютити виноробів південної Франції, які довго боролися проти імпорту дешевого іспанського вина.

Хоча більшість вин були марковані правильно, 3,45 млн літрів іспанського вина позначили як французьке.

Етикетки або вводили в оману покупців, або взагалі були фальшивими.

Найпоширеніші порушення - намагання приховати справжню країну походження вина, наліпки з французьким триколором чи етикетки з надписами "Вироблено у Франції" та "Розлито у Франції".

Серед інших порушень - приховування інформації про походження на упаковках-коробках. Наприклад, її розміщають у непомітних місяцях - на дні або навіть під ручкою.

Ремі Дюма, керівник організації виноробів департаменту Еро на півдні Франції, зазначив: "Для тих, кого дивує, чому ми протестуємо, для всіх виноробів, які ігнорують наші заклики до протесту! Споживачі, розплющте очі! 10 млн пляшок рожевого з Іспанії з етикетками французького вина".

"Любителі рожевого, будьте обережні, - застерегла газета Le Parisien в понеділок. - На вас чекає небезпека огидного сюрпризу в щасливу годину".

Видання цитує одного з французьких високопосадовців, який зазначив, що 7 млн пляшок вина "офранцузили".

"Ми викрили шахрайство з боку чотирьох виробників-трейдерів", - наголосив Александр Шевальє з Генерального директорату з питань політики конкуренції, споживання та контролю за шахрайством (DGCCRF).

Управління боротьби з шахрайством повідомило, що за подібний злочин винуватцям загрожує два роки ув'язнення.