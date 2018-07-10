Роналду змінює "Реал Мадрид" на "Ювентус"

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Португальський футболіст Кріштіану Роналду у новому сезоні гратиме за італійський клуб "Ювентус".

Угоду про перехід підписали з його нинішнім клубом "Реал Мадрид".

Вартість контракту оцінили у 105 млн фунтів.

У складі "Реалу" Роналду чотири рази завойовував найпрестижніший клубний кубок Європи - Лігу чемпіонів.

Але його стосунки з президентом клубу Флорентіно Пересом були напружені.

У кінці 2017 року Роналду уп'яте в своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч". За кількістю цих нагород він зрівнявся з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Напередодні Чемпіонату світу в Росії, на якому футболіст виступав за збірну своєї країни, Роналду досяг угоди з іспанськими слідчими щодо справи про несплату податків.

Він погодився на два роки умовного терміну й штраф у 18,8 млн євро.

Влітку 2017 року прокуратура Іспанії звинуватила Роналду в приховуванні доходів та ухилянні від сплати податків.

Йшлося про понад 14,5 млн євро, несплачені у 2011-2014 роках.

Прокуратура заявила, що футболіст використовував "бізнес-структуру", створену в 2010 році, аби приховати доходи від права публікації свого зображення в рекламі.

Виступ Роналду на ЧС-2018 багато хто назвав невдалим.

Збірна Португалії в 1/8 фіналу не змогла обіграти збірну Уругваю і поїхала додому.

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