Отруєний "Новачком" британець прийшов до тями
Британець Чарлі Роулі, отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок", прийшов до тями.
Як повідомили у місцевій лікарні Солсбері, 45-річний Роулі почувається погано, його продовжують лікувати.
У лікарні заявили, що загроза життю чоловіка зберігається. Жодних інших деталей про його стан медики не повідомили.
9 липня стало відомо, що 44-річна Дон Стерджес, яка отруїлася "Новачком" разом із Чарлі Роулі, померла в лікарні.
Після її смерті поліція відкрила справу про вбивство.
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Як отруїлися?
Чарлі Роулі та Дон Стерджес у п'ятницю, 29 червня, були в Солсбері.
Чотири місяці тому там отруїлися "Новачком" колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія.
Парі стало зле 30 червня, коли вони вже були вдома - в сусідньому містечку Еймсбері. Роулі та Стерджес опинилися в лікарні.
Їхній знайомий розповів, що у них ішла з рота піна.
За кілька днів після отруєння британська влада оголосила, що Роулі та Стерджес, швидше за все, взяли до рук предмет, заражений "Новачком".
Що це за предмет - досі не відомо.
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Влада графства Вілтшир, на території якого сталося отруєння, рекомендує не піднімати з землі незнайомі речі та бути обережними.
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