Визначився перший фіналіст ЧС-2018
У першому півфіналі ЧС-2018 збірна Франції з рахунком 1:0 перемогла бельгійців.
У першому таймі обидві команди активно намагалися прорватися до воріт суперника. Голкіпер бельгійців Тібо Куртуа неодноразово рятував ситуацію.
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Другий тайм почався з атак французів, і вже на 51-й хвилині Самюель Умтіті забив головою м'яч у ворота бельгійської збірної.
Наприкінці гри форварду бельгійців Ромелу Лукаку не вдалося використати сприятливий момент, аби зрівняти рахунок. Водночас французькі форварди Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн провели безрезультатні атаки на ворота бельгійців - Тібо Куртуа вистояв.
На матчі також був присутній французький президент Еммануель Макрон.
Багато міжнародних правозахисних організацій, зокрема і Human Rights Watch, закликали Макрона бойкотувати турнір через дії Росії в Сирії, щоб надіслати президенту Росії Володимиру Путіну "сильний сигнал".
Проте на спільній прес-конференції з Путіним у травні Макрон пообіцяв, що приїде на гру Франції, якщо команда пройде до півфіналу. Обіцянку він виконав.
Збірна Бельгії, яка приємно дивувала вболівальників успіхами протягом чемпіонату, тепер зіграє у матчі за третє місце з командою, яка програє 11 липня у другому півфіналі між Англією та Хорватією.