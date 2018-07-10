Визначився перший фіналіст ЧС-2018

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французи стали першими фіналістами ЧС-2018

У першому півфіналі ЧС-2018 збірна Франції з рахунком 1:0 перемогла бельгійців.

У першому таймі обидві команди активно намагалися прорватися до воріт суперника. Голкіпер бельгійців Тібо Куртуа неодноразово рятував ситуацію.

Другий тайм почався з атак французів, і вже на 51-й хвилині Самюель Умтіті забив головою м'яч у ворота бельгійської збірної.

Наприкінці гри форварду бельгійців Ромелу Лукаку не вдалося використати сприятливий момент, аби зрівняти рахунок. Водночас французькі форварди Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн провели безрезультатні атаки на ворота бельгійців - Тібо Куртуа вистояв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Самюель Умтіті забив єдиний гол у матчі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Марселя не стримували радості після забитого м'яча

Копирайт изображения Getty Images Image caption 19-річний французький футболіст Кіліан Мбаппе став одним з героїв матчу

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1998 році Дідьє Дешам виграв чемпіонат світу як капітан збірної Франції. Через 20 років він може його виграти як її тренер

На матчі також був присутній французький президент Еммануель Макрон.

Багато міжнародних правозахисних організацій, зокрема і Human Rights Watch, закликали Макрона бойкотувати турнір через дії Росії в Сирії, щоб надіслати президенту Росії Володимиру Путіну "сильний сигнал".

Проте на спільній прес-конференції з Путіним у травні Макрон пообіцяв, що приїде на гру Франції, якщо команда пройде до півфіналу. Обіцянку він виконав.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еммануель Макрон відвідав матч

Збірна Бельгії, яка приємно дивувала вболівальників успіхами протягом чемпіонату, тепер зіграє у матчі за третє місце з командою, яка програє 11 липня у другому півфіналі між Англією та Хорватією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці бельгійського Антверпена гаряче вболівали за "червоних дияволів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Результат гри засмутив бельгійських вболівальників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бельгійці тепер боротимуться за третє місце на цьому чемпіонаті