Рух у центрі Києва ускладнений: під Радою мітинг "євробляхерів"

Копирайт изображения Telegram/Авто Євро Сила Image caption Автомобілі учасників акції під Верховною Радою

11 липня в урядовому кварталі протестують активісти руху "Авто Євро Сила" та власники автомобілів з іноземною реєстрацією. У центрі Києва суттєво ускладнений рух.

Поліція посилила перевірки автомобілів на під'їздах до акції, зокрема на Європейській площі та поблизу метро Арсенальної.

Наразі рух вулицею Грушевського поблизу Верховної Ради та Кабміну заблокований, а на прилеглих вулицях - суттєво ускладнений.

В урядовому кварталі припаркувалися сотні автомобілів учасників акції. Вони стверджують, що вона може тривати безстроково.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, наразі біля парламенту та на вулиці Грушевського перебувають близько тисячі протестувальників, ситуація спокійна.

Також є інформація про випадки, коли поліція зупиняє автомобілі на іноземній реєстрації.

Копирайт изображения Google.maps Image caption Затори у центрі Києва, вулиця Грушевського перекрита

В Україні - сотні тисяч нерозмитнених авто з європейською реєстрацією, які старші 2010 року випуску та не відповідають стандартам Євро-5. Влада називає законність їхнього перебування сумнівною.

Перемовини щодо легалізації та розмитнення цих автомобілів тривають уже кілька років, а організація "Авто Євро Сила" вже кілька разів блокувала урядовий квартал і проводила протести.

Протест у Києві

Організатори акції у Facebook анонсували кількаденний протест, у якому візьмуть участь тисячі автомобілів і їхніх власників.

Як заявив один із лідерів руху "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич, від уряду вимагатимуть відставки в. о. керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Також середи вимог - скасування нещодавньої постанови уряду №479 про "Створення умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів".

Image caption Автомобілі на вулиці Грушевського

Цей документ, за твердженням активістів, призвів до конфлікту між громадянами і владою, адже дозволив поліції зупиняти автомобілі з європейською реєстрацією і штрафувати, якщо нерозмитнене авто перебуває в Україні понад два місяці.

Раніше правоохоронці не мали доступу до автоматизованої системи митного оформлення і не могли цього робити.

Натомість в уряді стверджують, що ця постанова має на меті боротьбу з контрабандою на митниці.

Акція, на жаль, незручна для багатьох людей і киян. Але... ми втомилися чекати і дивитися, як із нас знущаються Олег Ярошевич,, організатор

Також протестувальники вимагатимуть ухвалити законопроекти, які покликані зробити доступнішим розмитнення автомобілів на європейських номерах.

У середині червня парламент не зміг включити до порядку денного два проекти законів, які частково вирішують проблему доступного розмитнення автомобілів на єврономерах.

Незручна акція

"Акція, на жаль, незручна для багатьох людей і киян. Але маємо довести, що позиція людей ефективна. Ми втомилися чекати і дивитись, як з нас знущаються", - заявив напередодні Олег Ярошевич.

За його словами, люди спочатку пікетуватимуть уряд із вимогою відставки голови ДФС та відміни постанови №479.

Потім підуть під парламент вимагати включити в порядок денний потрібні їм законопроекти.

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"Проводитимемо акцію кілька днів. Будемо змушувати виконати наші вимоги", - заявив організатор протесту.

Учасники протесту почали збиратись в урядовому кварталі о 6 ранку, а офіційний початок акції запланований на 9 ранку 11 липня.

Доступніше розмитнення

На початку червня стало відомо, що влада та власники автомобілів на європейських номерах нібито досягнули певного компромісу і погодили два законопроекти, які могли б розв'язати проблему.

Серед авторів обох проектів - голова парламентського комітету з податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона твердить, що обидва документи стали результатом складного компромісу між власниками авто з іноземними номерами, автоімпортерами та державними органами.

"Питання є надскладним і давно потребує нашого розгляду, - заявила пані Южаніна. - Ці законопроекти є компромісними, вони напрацьовані спільно з усіма гілками влади, активістами, експертами, представниками "Авто Євро Сили".

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Закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів.

За задумом авторів, акцизи на імпортні авто мають суттєво знизитися.

Водночас відповідальність за недотримання митного законодавства власниками авто, які перебувають у режимі транзиту чи тимчасового ввезення, - суттєво посилитися, зокрема завдяки великим штрафам.

Представники "Авто Євро Сили" підтримували схвалення документів, але висували до них деякі поправки.

Проте Верховна Рада у червні не включила документи у порядок денний.

Цього тижня у парламенті останній тиждень засідань перед закриттям сесії.

Детальніше про компромісні законопроекти, ухвалення яких вимагають активісти, читайте в статті "Ера "євроблях" завершується чи триває?"

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